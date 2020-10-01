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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Лесу велено закругляться — Предложение Владимира Путина о полном запрете экспорта хвойного кругляка с 2022 года поделило лесопромышленный рынок на два лагеря. Если в крупных корпорациях, которые зачастую сталкиваются с дефицитом сырья, меру считают полезной, то не имеющие перерабатывающих мощностей компании называют ее смертельной для себя.

— Поддержка моногородов станет компактнее — Бюджетная консолидация в сочетании с желанием властей улучшить работу институтов развития привели к сокращению финансирования Фонда развития моногородов (ФРМ) и некоторому урезанию направлений его деятельности.

— Безработица и занятость пустились рука об руку — Спустя полгода после начала кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, российский рынок труда демонстрирует прирост как уровня безработицы, так и числа занятых в экономике.

— Британскую экономику тянут вниз "Брексит" и пандемия — Экономика Великобритании по итогам второго квартала продемонстрировала рекордный спад — 19,8% по отношению к первым трем месяцам 2020-го.

— Которые тут питерские? Слазь! — Центризбирком (ЦИК) в очередной раз признал неудовлетворительной работу избиркома Санкт-Петербурга и выразил недоверие его председателю Виктору Миненко.

— В чем сёла, брат?— Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Алексей Гордеев призвал в среду депутатов не голосовать за проект федерального бюджета на 2021–2023 годы из-за неполного финансирования программы развития сельских территорий.

— Самарским властям много не показалось — Правительство Самарской области дало отрицательный отзыв на законопроект депутата губернской думы Михаила Матвеева о приостановке до 1 января 2022 года доплат к пенсиям чиновников, покинувших регион после увольнения.

— Места не столь покупленные — Девять лет заключения запросило гособвинение для бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева.

— Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе — Следователи столичной полиции возбудили еще два уголовных дела в отношении Дениса Маякова. В недавнем прошлом он был одним из самых известных специалистов слияний и поглощений девелоперского рынка Москвы и управления имуществом, попутно владея рядом торговых комплексов.

— Банкир-рецидивист — В Москве были задержаны экс-президент Ринвестбанка Светлана Позднова и бывший бенефициар этого кредитного учреждения Владимир Романов.

— А потом про этот случай раструбят в ЕСПЧ — Хозяйка приюта для животных Екатерина Бильбао из Липецка пожаловалась в ЕСПЧ на штраф за фейковые новости, связанные с коронавирусом.

— Соцсети и соцплети — Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился в правоохранительные органы из-за публикации, по его мнению, выходящих "за рамки закона" комментариев на тему коронавируса в своих социальных сетях.

— Дело "врага народа" отсудили у ФСБ — Потомки расстрелянного за восстание против советской власти добиваются его реабилитации.

— С ЕГЭ как-то не так поступили — Общественный совет при Рособрнадзоре предлагает вернуть досрочную сдачу госэкзамена.

— Что хамеем, то и в виду — В США во вторник прошли первые дебаты двух кандидатов на президентский пост — республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

— Это Кара-Кара-Кара, Кара-Кара-Кара-Бах — В Нагорном Карабахе в среду продолжались ожесточенные боевые действия с применением танков, авиации и ракетно-артиллерийского вооружения.

— Реклама по бинарным стандартам — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые признала незаконной рекламу бинарных опционов нелицензированной организацией.

— "Уильям Хилл" разбудил лицензию — После запрета "спящих" букмекерских лицензий российское ООО "Уильям Хилл" решило развивать лицензию, полученную еще в 2014 году.

— "Самолет" закружил над биржей — Несмотря на кризис, один из крупных застройщиков жилья — группа "Самолет" готова провести IPO уже через месяц.

— Микрозапросы стали скромнее — Микрофинансовые организации (МФО) фиксируют снижение средней заявки на микрозаймы.

— Госзакупкам повысят дисквалификацию — Минпромторг хочет ввести новые меры ответственности за нарушение требований по импортозамещению в госзакупках радиоэлектроники.

— Регистратор пошел на выкуп — Два ключевых совладельца крупнейшего регистратора НРК—Р.О.С.Т. собираются принудительно выкупить акции у нескольких десятков миноритариев.

— БАМ встал в третью очередь — ОАО РЖД начало работу над третьей очередью расширения Восточного полигона, рассчитанной до 2030 года.

— Инфляцию пробивает током — Правительству пока не удается согласовать все новые долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике с требованием президента Владимира Путина о том, чтобы рост энергоцен не превышал инфляцию.

— Glorax не выдержала двоих — Совладелец застройщика жилья Glorax Development Андрей Биржин консолидировал весь бизнес группы.

— Туроператоры просят посадки в Петербурге — Чтобы удешевить туры в Санкт-Петербург, туроператор "Библио-Глобус" пытается через "Опору России" и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вынудить аэропорт Пулково снизить тарифы на обслуживание московских рейсов.

— Ozon на диване — Онлайн-ритейлер Ozon запустил в приложении ежедневные прямые видеотрансляции, во время которых зрители смогут общаться с продавцами и покупать товары со скидкой.

— Век фрода не видать — Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Предприниматели смогут погасить налоговые долги прямо в зале суда — Госдума приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменения в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", который дает предпринимателям право гасить долги по налогам уже в ходе судебного разбирательства – вплоть до момента удаления суда в совещательную комнату.

— Самый большой не-атомный ледокол в мире пополнит флот Росморпорта в начале ноября — Ледокол "Виктор Черномырдин" будет введен в эксплуатацию в начале ноября. 30 сентября был подписан акт приема-передачи судна между Балтийским заводом, который строил ледокол, и его заказчиком – "Росморпортом".

— Петербургский избирком не хочет слушать Эллу Памфилову — На заседании ЦИК 30 сентября было объявлено об отставке руководителя Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Михаила Попова, возглавлявшего это подразделение 12 лет.

— Кандидаты в президенты США провели крайне агрессивные дебаты – Двадцать девятого сентября в США прошли первые традиционные телевизионные дебаты между кандидатами в президенты.

— Накопительные пенсии предложили отменить — Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС).

— Экономика замерла в ожидании второй волны пандемии — Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый Росстатом и отражающий обобщенное состояние деловой активности крупных и средних предприятий, в сентябре практически не изменился по сравнению с августом.

— Кого хочет видеть в Верховном суде США Дональд Трамп — Место легендарной феминистки Рут Бейдер Гинзбург может занять консервативная Эми Кони Барретт.

— Экспорт необработанного леса из России хотят запретить — Речь идет фактически о полном прекращении вывоза пиловочного сырья (круглых бревен), поскольку на хвойные породы приходится около 70% экспорта необработанного леса.

— "Ростех" не слушает Росавиацию в вопросе сертификации самолетов и двигателей — Авиастроительные холдинги госкорпорации "Ростех" вопреки мнению Росавиации не прекращают и даже расширяют сотрудничество в вопросе сертификации авиатехники с Авиарегистром Межгосударственного авиационного комитета (АРМАК, филиал МАК).

— В России сокращаются продажи смартфонов в кредит — Доступные кредиты и программы рассрочки в последние годы были драйверами роста продаж смартфонов в России – об этом неоднократно говорили представители розничных сетей.

— Кофе Tchibo выходит на американский рынок — Немецкая компания Tchibo, один из крупнейших мировых поставщиков кофе с 70-летней историей, в октябре представит молотый и зерновой кофе, а также кофемашины на американском кофейном рынке.

— Количество квартир в аренду в Москве выросло более чем в 1,5 раза — Количество квартир, предлагаемых в долгосрочную аренду в Москве, к началу сентября увеличилось до 56 500 лотов, говорит главный аналитик группы компаний "Миэль" Екатерина Бережнова.

— Российские компании повышают зарплаты — В 2020 году большинство российских компаний (81%) увеличили фонды оплаты труда (ФОТ) в среднем на 7%, чтобы повысить зарплаты сотрудников за период с мая 2019 года по июнь 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Урок географии — Людмиле Жуковой понадобилось десять лет для того, чтобы отстоять Екатерининский бор — один из красивейших таежных уголков в Тарском районе, на самом севере Омской области.

— Барометр падает — Рубль укрепился относительно пиковых снижений накануне, когда доллар уже готовился перешагнуть рубеж в 80 рублей, а евро достиг многолетнего максимума — 93 рублей.

— По закону больших цифр — При продаже жилья, земли страховка по вкладу вырастет до 10 млн рублей.

— Движение на обочине — Вдоль дорог в России появятся многофункциональные зоны (МФЗ) с площадками для питания и отдыха, торговлей и сервисным обслуживанием, рассказали в Росавтодоре.

— Лесной надзор — Глава государства дал ряд поручений, среди которых полный запрет на вывоз хвойного "кругляка" и ценных лиственных пород с 2022 года, развитие деревянного домостроения, расширение задач лесного надзора, а также создание единой системы учета древесины и сделок с ней.

— Карта памяти бита — Центризбирком определил правила хранения и уничтожения данных о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

— Урожай поддержки — Несмотря на текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, российский агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать рост.

— Кто — в лес?— Главной проблемой при декриминализации лесной отрасли остается возможность нелегальной заготовки древесины, ее легализация через примитивную обработку с минимальными издержками в целях дальнейшей продажи, в том числе на экспорт.

— Земля и премьер — По мере возможностей правительство будет добавлять финансирование госпрограммы развития сельских территорий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Баррель держит оборону — Ужесточение карантина во многих странах на фоне уже вполне реальной угрозы второй волны пандемии вынудило котировки барреля перейти от попыток взять новые высоты к глухой обороне.

— Средства для целей — Правительство внесло в Госдуму проект нового бюджета на 2021-2023 годы. Совет нижней палаты парламента определил дату рассмотрения в первом чтении — 29 октября.

— Как метром сдуло — Программа льготной ипотеки может помочь заемщикам экономить 200 млрд рублей ежегодно, подсчитали в ДОМ.РФ.

— Сервис на удаленке — Разрешение Росздравнадзора на госрегистрацию медизделий при ввозе их в Россию с нового года можно будет оформить только в электронном виде, на сайте ведомства в тестовом режиме запущен специальный сервис, через который уже можно подать заявление.

— Как можно собирать средства — С 5 октября устанавливаются правила использования ящиков для пожертвований.

— Упрощается получение гражданства — Трудоспособные родители, чьи совершеннолетние дееспособные дети имеют российское гражданство, смогут в упрощенном порядке получить паспорт нашей страны.

— Переплатой можно будет заплатить любой налог — С 1 октября переплату по налогам можно будет направить фактически на уплату любых налогов и пени.

— Ушли льготы, вернулся техосмотр — С 1 октября при покупке полиса ОСАГО потребуется предъявить диагностическую карту или назвать ее номер. Обязательная автогражданка снова привязана к техосмотру.

— Нарушение авторских прав приведет к блокировке — Владельцам мобильных приложений нужно внимательнее относиться к контенту, который они у себя размещают. С 1 октября меняется порядок действий при нарушении авторских прав.

— Легки на подъем — Аэропорты России в августе 2020 года на внутренних воздушных линиях обслужили 17,1 млн пассажиров, это на 5,6% больше показателей за август 2019 года.

— Чаевые вне чека — Включать чаевые в чек со следующего года будет нельзя. Зато посетители кафе и ресторанов вправе будут узнать, из чего и как приготовлены блюда, сколько там калорий и всяческих полезных элементов, а также взвесить их.

— Имитация новизны?— Суд по интеллектуальным правам создал важный прецедент: обязал Роспатент пересмотреть возражения российского производителя инсулинов на недостаточно обоснованную выдачу патента иностранному фармацевтическому гиганту.

— Абсолютная величина — Меры поддержки IT-отрасли, которые государство разработало в период пандемии, могут стать постоянными.

— Образ образования — Учебный год начался в непривычных условиях. Нам, как и всему миру, пришлось столкнуться с пандемией. Изменилось представление о том, что такое современная школа. Изменились и требования, которые ей предъявляет общество. Но фундаментальная и базовая ценность для нас неизменна — это успех каждого ребенка.

— Устроился в Чили — Робота из Перми взяли на должность консультанта в супермаркет Walmart Сантьяго. Он дает советы покупателям на испанском, португальском и английском языках.

— Гектар – рядом — Тридцатого сентября депутаты Заксобрания Приморья в трех чтениях одобрили поправки в закон "О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование" — документ, определяющий, где могут находиться дальневосточные гектары.

— "Точки" для развития — В Першинской средней школе Курганской области стартовал всероссийский марафон открытий "Точек роста". Проведен телемост с учениками, педагогами и руководителями восьми регионов страны по открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

— Без маски – хулиган — В Москве Роспотребнадзор рекомендовал персоналу кинотеатров проверять маски у зрителей во время сеанса каждые 15 минут.

— Разведут как приезжих — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит надоевшим друг другу супругам разводиться в любое время и в любом месте.

— Помахали шашечками — Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил обращение на имя спикера нижней палаты Вячеслава Володина с просьбой к нему и фракции "Единая Россия" принять решение о прекращении рассмотрения законопроекта о регулировании таксомоторной деятельности.

— Руль с правом передачи — Минэкономразвития поддержало идею предоставить самозанятым право на перевозки пассажиров в такси.

— Штрафная вездеходу — Штраф за непройденный техосмотр владельцам вездеходов или снегоходов, а также тракторов увеличат в несколько раз. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

— Запретная линия стоянки — Депутат предложил не наказывать за проезд по парковке.

— "Да заткнись ты уже!" — В США прошли теледебаты, которые уже признаны самыми скандальными в истории предвыборных кампаний в Америке.

— Пушки не замолкают — В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) продолжаются тяжелые артиллерийские бои по всей линии соприкосновения, обе стороны конфликта несут потери и обвиняют друг друга в военных провокациях.

— Быть иль не быть?— В среду парламентарии и правительства Чехии и Словакии дискутировали по вопросу введения режима чрезвычайной ситуации в своих странах.

— Без денег во льдах — Генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин обратился с письмом в норвежский банк "СпареБанк 1 Норд-Норге" и назвал действия финансового учреждения нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

— В ЕC свой прокурор — В Евросоюзе появился свой генпрокурор, а в следующем году начнет работу и генеральная прокуратура.

— Не скотские условия — Министерство сельского хозяйства ФРГ выступило с инициативой ввести налог на "благополучие животных". Ради их гуманного содержания на фермах предлагается установить пошлины на мясомолочную продукцию, сообщает портал экономических новостей.

— Врачи полетели — В Британии прошли первые испытания реактивного костюма для врачей "скорой помощи", который должен сделать процесс спасения людей в труднодоступных местах проще и быстрее.

— Ракеты прикрыли "Листвой" — В Иркутской области на учения вывели около двух десятков мобильных стратегических комплексов "Ярс".

— Вода готова отступить — Амур разлился по всему Хабаровскому краю. Пик паводка ожидается 1 октября в районе Комсомольска.

— Виртуальные квартиры — В Московской области вынесен первый приговор за мучения дольщиков. Мужчина признан виновным в причинении имущественного ущерба участникам долевого строительства.

— На семи ветрах — В Москве епископ Наро-Фоминский Парамон освятил храм в честь Андрея Рублева.

— Не на пике дешевле — На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена началась подготовка к эксперименту по внедрению пониженных тарифов на проезд. Теперь при оплате поездок банковской картой общая стоимость поездок за день будет списываться на следующие сутки.

— ЗИЛ с ними — Каким будет московский район ЗИЛ-Юг — самый большой из трех участков редевелопмента на месте бывшего автозавода, — решать в том числе и рядовым москвичам. Обсудить и докрутить "начинку" города будущего им предлагают на медиаплатформе Generation Zil.

— Поликлиника меня бережет — Время ожидания в очереди у регистратуры уменьшилось в четыре раза.

— Недолго бегали – Тридцатого сентября сотрудники правоохранительных органов задержали всех шестерых заключенных, сбежавших из колонии строгого режима в Дагестане.

— Штормам назло — Международный проект, приуроченный к 200-летию открытия Антарктиды, завершен. Спустя пятнадцать месяцев после старта яхта "Сибирь" вернулась в родную гавань.

— Аптекам нездоровится — Выпуск на фармацевтический рынок вакцин и препаратов для амбулаторного лечения коронавируса может подстегнуть его рост.

— Деньги ушли на берег — Финансирование рыбохозяйственной науки на 2021 год запланировано в размере 4,48 млрд рублей, что на 20% ниже объема 2020 года.

— Стресс-драйв — Продажи люксовых марок выросли во время пандемии.

— Страдающая церковь — Метрополит Иларион: В Эфиопии убивают христиан. Русская Церковь не оставит их без поддержки.

— Пираты XXI века — В руках пиратов на территории Нигерии находятся трое российских граждан — Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин, — захваченных на суднах "Джиблоо", "Рио Митонг" у берегов Экваториальной Гвинеи.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Бои в припасе: столкновения в Карабахе не утихли и на четвертый день — Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров.

— Лес — не про дрова: как в России будут спасать достояние страны — Владимир Путин поручил запретить вывоз из РФ необработанных материалов хвойных и ценных лиственных пород.

— Программа — максимум: в ФТС заподозрили аферу с госзаказом на 440 млн — Осужденный на пять лет за манипуляции с госконтрактами экс-начальник Главного управления информационных технологий (ГУИТ) Федеральной таможенной службы Алексей Шашаев стал фигурантом еще одного уголовного дела.

— Прозрачность бюджета вырастет до максимума за восемь лет — Доля закрытых статей в российском бюджете в 2021 году составит 14,9% — показатель опустится ниже 15% впервые с 2013 года, следует из проекта федеральной казны на следующую трехлетку.

— Припомним, оскорбим: во что вылились первые дебаты Трампа и Байдена — Первые из трех предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом завершились разгромной победой взаимных оскорблений над здравым смыслом.

— Квартирная премия: россияне смогут снизить налог на недвижимость на треть — У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20–30%.

— От суммы не зарекайся: банки ищут способы не возвращать страховки — Банки могут использовать наработанные ранее уловки, чтобы обойти новый закон, защищающий заемщиков от навязывания страховок.

— Всё коту масленица: в РФ не будут штрафовать за нечипированных животных — Минсельхоз признал, что поднимать вопрос о привлечении к ответственности за отсутствие маркировки преждевременно.

— Реклама на паузе: Минцифры готовит закон о блокировке телефонного спама — Граждане смогут защитить себя от звонков спамеров. Абонентов собираются наделить правом обращаться к оператору связи с требованием о блокировке рекламных номеров.

— На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа — Зарубежные ученые сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918–1920 годов.

— Куда уходит бонус: банки сокращают программы лояльности для туристов — Пандемия коронавируса внесла коррективы в программы лояльности банков для поездок и путешествий.

— Поставка на понижение: целевой объем промышленного экспорта сократят — Правительство снижает целевые показатели уже по второму нацпроекту. После сокращения ориентира по числу занятых в малом и среднем бизнесе кабмин уменьшил планку по объему поставок промышленной продукции из России — одному из ключевых показателей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

— На нефтяной волне: ценам на черное золото предрекли новое пике — В ближайшие недели цена на нефть Brent может снизиться до $35 за баррель, а за месяц упасть и до $30.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— ФНС узнает на тайну больше — Налоговой службе стоит дать больше возможностей для получения информации о клиентах банков, считают в правительстве.

— Дивиденды переходят на новую чистоту — Минфин решил усовершенствовать подход к дивидендным выплатам госкомпаний, следует из материалов к бюджету.

— Карабахский коллапс — В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Ереван указывает на новые факты вмешательства Турции в конфликт, Баку угрожает вести войну до победного конца. Россия предложила Москву как контактную площадку для переговоров.

— ЦБ подкормил рубль напоминаниями — ЦБ с 1 октября нарастит продажи валюты на рынке.

— ВТБ ушел из главного эфира — Банк ВТБ, получивший весной 2019 года 20% "Первого канала", избавился от своего пакета.

— Авиаперевозчикам повезло еще на год — Правительство предусмотрело в плане восстановления экономики отсрочку на перенос серверов на территорию страны только для систем бронирования авиабилетов. На зарубежные соцсети и другие сервисы она в итоге не распространится.

— Неофициальная безработица вдвое увеличила официальную — Число россиян, не имевших работы, но желавших ее найти, во втором квартале 2020 года, на который пришелся ПИК пандемии, достигло 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы.

— Бархатные каникулы — Объявленные в Москве двухнедельные школьные каникулы вызвали у москвичей резкий рост спроса на туры, уверяют в турфирмах.