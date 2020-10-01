МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Число выявленных случаев коронавируса за сутки в России выросло на 8 945 и достигло 1 185 231, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Темп прироста вырос до 0,8%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2 424, Санкт-Петербурге — 285, Подмосковье — 230.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Чечне (0,2%).

За сутки в России 5 985 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 964 242 человека, в частности, 1 211 человек выписаны в Москве, 311 — в Ростовской области, 192 — в Волгоградской области.

Умерли 169 человек с COVID-19, за все время — 20 891. Отмечается, 24 человека скончались в Москве, 22 — в Петербурге, девять — в Ростовской области.