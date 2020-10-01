МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что принятых в Москве мер будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости COVID, и не придется принимать более тяжелые решения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 5 октября работодатели в Москве должны перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

"Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений", — сообщил мэр заявил в личном блоге.

По его словам, число переносящих коронавирус в тяжелой форме в Москве увеличивается.

"Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тысяч человек", — сообщил Собянин.

По его словам, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи, среди детей доля заболевших впервые превысила 19%, доля людей старше 65 лет выросла до 20-25%.