МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Если москвичи будут наплевательски относиться к мерам, предлагаемым в рамках противодействия коронавирусу, то жесткие ограничения не за горами, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Московские работодатели должны перевести треть сотрудников на удаленку

"Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая", — сказал Собянин в эфире "России 24".

Среди мер, которые следует соблюдать, он назвал предписания санитарных врачей, касающихся перехода части сотрудников на дистанционную работу, домашнего режима для лиц старше 65 лет, обеспечение эпидбезопасности в трудовых коллективах, на предприятиях и в торговле.

По его словам, возможно введение санкций в отношении предприятий, не соблюдающих перевод на удаленную работу части сотрудников.

"Если уже совсем не услышат, тогда будем, конечно, вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить (часть сотрудников на удаленную работу — ред.)", — отметил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24", говоря об обязательном переводе 30% сотрудников, а также людей от 65 лет и старше и хронически больных на удаленную работу.