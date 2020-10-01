МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 октября доложить о выделении средств на восстановление жилья и объектов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета… в целях софинансирования в 2021–2023 годах мероприятий программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2126-р", — говорится в поручении.

Отмечается, что доклад нужно представить до 15 октября 2020 года.