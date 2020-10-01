ТБИЛИСИ, 1 окт /ПРАЙМ/. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году, заявил исполнительный секретарь партии, бывший спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на презентации предвыборной программы перед парламентскими выборами.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.

"Евросоюз является безальтернативной средой для сохранения нашей идентичности и развития. Наша предвыборная программа основывается на амбиции нашей политической команды, которая подразумевает создание всех условий, чтобы в 2024 году Грузия могла бы подать заявку на полноправное членство в Евросоюзе", — заявил Кобахидзе.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил журналистам, что "успех Грузии во внешней политике беспрецедентно высок". По его словам, страна очень близка как с Евросоюзом, так и с НАТО.

"Это результат нашей восьмилетней работы. Либерализация визового режима с Евросоюзом, соглашение о свободной торговле, соглашение об ассоциации. Но у нас есть еще более амбициозные планы, которые сегодня были оглашены, — это заявление о членстве в ЕС", — заявил Залкалиани.