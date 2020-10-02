ВЛАДИВОСТОК, 2 окт /ПРАЙМ/. Восточный цифровой форум — профессиональное IT-мероприятие, которое соберет представителей высокотехнологичных компаний и органов власти Дальнего Востока, стартует в пятницу в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Форум пройдет 2-3 октября. Под его эгидой планируется два масштабных мероприятия: Русский MeetUp и стратегическая сессия по цифровым технологиям Digital Region. В рамках форума Russky MeetUp представители IT-сообщества Дальнего Востока обменяются опытом, обсудят идеи и будущие проекты. Digital Region – это площадка для диалога между органами государственной власти и представителями бизнеса.

В ходе пяти тематических треков программы участники форума обсудят, как цифровые платформы и сервисы меняют облик региона, как при помощи "цифры" сделать производство рентабельным, городскую среду — комфортной и безопасной, медицинские и образовательные услуги — более доступными, государственное управление — более прозрачным и эффективным.

Все мероприятия пройдут в очном формате при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.