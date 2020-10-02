ТБИЛИСИ, 2 окт /ПРАЙМ/. Власти Грузии продолжат процесс диверсификации туризма с целью сокращения рыночной доли от соседних стран и увеличения числа туристов из стран ЕС, США и дальнего зарубежья, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили во время презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинской мечты" перед парламентскими выборами.

Российские туристы всегда располагались на первом месте среди иностранных туристов Грузии. При этом в период с января по август текущего года число туристических поездок россиян снизилось на 81,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Причиной тому, во-первых, стала пандемия коронавируса, по причине которой Грузия в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. Также произошло обострение российско-грузинских отношений, которое началось после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия летом прошлого года. На фоне протестов по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

"В ближайшие 4 года особое внимание будет уделяться восстановлению, укреплению туристической индустрии и привлечению в страну более состоятельных туристов. В результате, в 2024 году Грузия встретит 10,5 миллиона международных путешественников и поступивший от туризма доход составит 6 миллиардов долларов… Будет продолжен процесс диверсификации целевых стран, на основании чего рыночная доля соседних стран сократится до 70%, а доля стран ЕС, США и других далеких стран увеличится на 30%", — заявила Квривишвили.

Она также рассказала о планах развития горнолыжных курортов Грузии, о новых созданных рабочих местах в сфере туризма, о развитии гостиничного бизнеса и о других достигнутых результатах страны. По ее словам, в будущем планируется расширение терминалов Батумского и Кутаисского аэропортов.

"Впервые за всю историю Грузия станет страной, где состоится самая масштабная в мире туристическая выставка ITB Berlin 2023", — добавила она.