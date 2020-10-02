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МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, введение санкций в отношении Белоруссии было разблокировано благодаря изменению позиции Кипра. В обмен саммит согласился принять в адрес Анкары жесткую резолюцию с угрозами санкций, на которых настаивали кипрские власти.

Санкции касаются порядка 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов.

Двухдневный саммит стран ЕС проходит в Брюсселе 1 и 2 октября. В его повестке отношения с Турцией, Китаем, ситуация в Восточном Средиземноморье, Белоруссии, Нагорном Карабахе, а также отношения с Россией в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.