БРЮССЕЛЬ, 2 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз сохраняет цель достичь с Китаем договоренности о заключении соглашения по инвестициям к концу текущего года, говорится в заключениях по итогам первого дня саммита государств ЕС, где обсуждались отношения союза с Китаем.

"Он (Европейский совет – ред.) напоминает о цели завершить к концу этого года переговоры по амбициозному всеобъемлющему инвестиционному соглашению между ЕС и Китаем, которое устранит текущую асимметрию в доступе к рынкам, будет способствовать созданию равных условий игры", — говорится в документе.

В середине прошлого месяца председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели саммит ЕС-Китай в режиме видеоконференции. Как сообщал телеканал CGTN, Китай и ЕС договорились ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению и подписать документ до конца года. Соглашение расширит европейским компаниям доступ на китайский рынок, отмечал телеканал.

После предыдущего саммита глава Еврокомиссии заявила, что между страной и союзом сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. Тогда же она отмечала, что Китай является вторым крупнейшим торговым партнером ЕС, а Евросоюз для Китая – крупнейшим.