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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Наступать некуда — позади Москва — США и Франция вместе с Кремлем решили остановить наступающий Азербайджан и предупредить Турцию — В продолжающейся уже пять дней войне в Нагорном Карабахе, похоже, наметился перелом.

— Алексея Навального сажают на измену — Представители власти обвинили оппозиционера в сотрудничестве с ЦРУ — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинили в четверг Алексея Навального в работе на западные спецслужбы

— Бизнес испытают электричеством — Крупных потребителей энергии проверят на чувствительность к ценам — Решение наиболее чувствительного вопроса для энергоемкой промышленности — о судьбе новых надбавок к цене на мощность — переносится на следующий год.

— Пиратов ловят в магазинах — Поданы первые заявления правообладателей против мобильных приложений — В день вступления закона о блокировке пиратских мобильных приложений сразу три крупных музыкальных лейбла Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing и Universal Music подали иски об обеспечительных мерах в отношении мобильных приложений с нелегально размещенными песнями Элджея, Артура Пирожкова и Светланы Лободы.

— Пострадавших считать состоятельными — Мораторий на банкротства частично продлен — Мораторий на банкротство будет продлен еще на три месяца — до 7 января 2021 года, но только для бизнеса, работающего в пострадавших от пандемии отраслях.

— Новый помощник пожилых — Внедрять в РФ систему долговременного ухода будет ФСС — Внедрением в РФ системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами займется Фонд социального страхования (ФСС).

— Пять миллионов снимут вопросы — Минфин подготовил поправки о фиксированном налоге для КИК — Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, которые предлагают физлицам-владельцам контролируемых иностранных компаний (КИК) ежегодно уплачивать фиксированный налог в размере 5 миллионов рублей.

— ЕБРР пересчитал траектории падения — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой макропрогноз для стран присутствия (Восточная Европа, Россия и другие страны СНГ, некоторые страны Африки, Турция).

— На выборы денег не жалко — Правительство намерено увеличить финансирование ЦИКа — Проект бюджета на следующие три года, внесенный в Госдуму в четверг, предполагает увеличить расходы на финансирование деятельности президента и Центризбиркома.

— Бату Хасиков снискал себе персональное обращение — Депутаты Калмыкии пожаловались на него Владимиру Путину — Руководители всех трех фракций Народного хурала Калмыкии выступили с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявили, что глава субъекта Бату Хасиков не справляется с эпидемией COVID-19, в республике сложилась критическая ситуация и глава республики не способен ее улучшить.

— Церковь защищает родителей от опеки — Патриарх Кирилл призвал обсудить законопроект о порядке изъятия детей — Против законопроекта о новых правилах изъятия детей из семьи, который Госдума может принять уже этой осенью, высказался патриарх Кирилл.

— У комбрига возникли Чудские Заходы — Вместо службы морпехи строили дом родственникам своего командира — Как стало известно, командир 336-й гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота в течение более полутора лет использовал подчиненных прапорщиков для строительства дома своим родственникам.

— "Спинраза" выбивается в обеспечительные меры — Юристы намерены разработать механизм ускоренной помощи детям с СМА — Тверской районный суд Москвы вчера отказал в принятии обеспечительных мер по иску о предоставлении двухлетнему Антону Нефедову со спинальной мышечной атрофией (СМА) необходимого для лечения заболевания препарата "Спинраза".

— Родных не подпускают к телу Тесака — Родителям Максима Марцинкевича не дают провести независимую экспертизу перед его похоронами — Как стало известно, родители Максима Марцинкевича в подмосковном морге не смогли осмотреть его тело перед похоронами, которые должны вскоре состояться.

— Яр Ярослав, да дорог — Чем грозит России возвращение в правительство Польши бывшего премьера Качиньского — Бывший премьер-министр Ярослав Качиньский, многие годы остававшийся серым кардиналом в руководстве Польши и самым могущественным политиком страны, после 13-летнего перерыва вернулся в правительство республики.

— Дональд Трамп неудачно сходил белыми — Высказывание президента США на дебатах шокировало американцев — В США противники президента Дональда Трампа вновь заговорили об угрозе гражданской войны — причиной стала фраза главы государства, произнесенная им во время дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.

— Операция "Ноги с пустыни" — Военные и дипломаты США могут покинуть Ирак — Стратегический союз между Вашингтоном и Багдадом оказался под угрозой из-за непрекращающихся обстрелов американских военных объектов на территории Ирака.

— Плохо — это хорошо — Государство и общество по-разному смотрят на монополию — В распоряжении Русфонда оказалась переписка общественной организации "Сообщество людей, живущих с ВИЧ" и департамента здравоохранения города Москвы.

— "Fortnite" загрузят в браузер — Игра вернется на устройства Apple через партнеров — Облачный игровой сервис GeForce Now нашел способ вернуть пользователям устройств на iOS и Android доступ к играм издателя Epic Games, включая "Fortnite" с глобальной аудиторией более 350 млн человек.

— Банки догоняет вторая волна неплатежей — Просроченная задолженность компаний может вырасти в полтора раза — Доля проблемных корпоративных долгов перед банками в течение года возрастет в полтора раза, ожидают в АКРА.

— Оптом — дороже — Цены на бензин пошли вверх на бирже — На фоне улучшения прибыльности экспортных поставок оптовые цены на бензин в России перешли к росту после долгого снижения в сентябре.

— Замах на юань — Александр Габуев о китайском механизме санкций — Правила игры переводит с китайского глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

— Visa поборется с ЦБ за переводы — Платежная система обяжет банки переводить средства по номеру телефона — Платежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона.

— "Русснефть" добилась процентов — Погашение долга перед банками откладывается до следующего года — Компания "Русснефть", допустившая технический дефолт по кредиту, взятому в ВТБ, в результате переговоров смогла улучшить условия по своим обязательствам.

— Общество планового потребления — Россияне отказываются от импульсных покупок — Российские потребители устали от распродаж: почти треть из них с декабря прошлого года по май этого не покупали товары во время акций.

— Фонды не боятся переоценки ценных — Бумаги в портфелях НПФ остались с рыночной стоимостью — Немногие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) воспользовались истекшей 30 сентября возможность заморозить стоимость активов до конца года.

— Daimler закрывает проект с ГАЗом — Компания окончательно прекращает выпуск LCV в РФ — Mercedes-Benz спустя два года после приостановки производства на мощностях группы ГАЗ Олега Дерипаски объявил о завершении проекта.

— Железные дороги получили на чай — Правительство разрешило им не платить дивиденды — Разрешение ОАО РЖД не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год и, возможно, в последующие годы не окажет существенного влияния на финансирование растущей инвестпрограммы монополии.

— МАК приютил борца с монополиями — Анатолий Голомолзин стал первым зампредом комитета — Бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, уволившийся в июле, стал первым зампредом Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

— РРПК доплыла до суда — Группа начинает борьбу с Ассоциацией добытчиков минтая — Исключенная из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка пытается обжаловать это в суде и доказать, что ее предложения о реформе отрасли не нарушали устав АДМ.

— Неустойка "Акадо" оказалась неустойчивой — Суд в тысячи раз снизил платеж компании по контракту с мэрией — Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы не смог взыскать с одного из крупнейших столичных интернет-провайдеров "Акадо" 2,8 миллиарда рублей неустойки по контракту на установку программно-аппаратных комплексов в школах.

— Школьников запишут в онлайн-библиотеку — "Российский Zoom" для учащихся дополнят образовательным контентом — Проект "российского Zoom" для школьников, который для Минпросвещения разрабатывают "Ростелеком" и Mail.ru Group, дополнят бесплатной электронной библиотекой с материалами по всем предметам.

— Китаю предложат "Русский стандарт" — Roust Рустама Тарико начал поставки своей водки в страну — Отсутствие существенного роста потребления водки в России вынуждает крупнейших игроков выходить на новые рынки.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Яндекс.Такси" запустило программу автокредитования для водителей — Агрегатор избавляется от таксопарков как посредников — До 21% от платы за проезд в "Яндекс.Такси" в Москве и области на самых дорогих тарифах достаются организаторам поездки — платформе и таксопарку, если он задействован в схеме (в регионах комиссия может быть другой).

— Налоговые поступления увеличат без потрясений — Минфин рассказал, как будет меняться налоговая политика в ближайшие три года — Правительство представило Госдуме "Основные направления налоговой, бюджетной и таможенной политики на 2021–2023 годы" (ОННП).

— Кремль вступил в дискуссию с Навальным о заказчиках отравления — Заявления Кремля могут повлиять только на телезрителей — Оппозиционный политик Алексей Навальный, который лечится в Германии от последствий предполагаемого отравления в России, вступил в перепалку с Кремлем после интервью Der Spiegel 1 октября.

— Правозащитник Павел Чиков поборется за пост судьи в ЕСПЧ от России — В 2021 году Россия должна представить трех кандидатов на пост судьи — Павел Чиков из Международной "Агоры" подал документы на участие в конкурсе на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России.

— Россия, Франция и США призывают остановить войну в Карабахе — Это может приблизить перемирие — Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон впервые в истории выступили 1 октября с совместным заявлением, оно касалось новой войны в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября.

— Госкомпаниям приказали ограничить валютные активы — Правительство подает сигнал рынку, что не хочет дальнейшего ослабления рубля — Впервые за шесть лет правительство спустило госкомпаниям директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов.

— Вирус добрался до теневой экономики — Сильнее всего кризис ударил по работникам неформального сектора экономики — Коронакризис сильнее всего ударил по работникам теневого сектора экономики, а лучше других ощущали себя сотрудники госкомпаний.

— Проклятые вопросы к ковиду — Как меняется потребительское поведение в результате пандемии — Консалтинговая компания Bain & Company опубликовала результаты исследования изменений в поведении потребителей в США и странах Евросоюза.

— Нездоровые миллениалы — Смертность в этом поколении может быть на 40% выше, чем у их родителей — Американская федерация медицинских страховых компаний провела исследование миллениалов – людей, родившихся между 1981 и 1996 годами и составляющих сейчас самую большую возрастную группу в населении и рабочей силе США.

— Безжалостный срок для Юрия Дмитриева — Юристы не помнят столь резкого ужесточения приговора апелляционной инстанцией — Верховный суд Карелии, вмешавшись в дело главы республиканского "Мемориала" историка Юрия Дмитриева, радикально ужесточил ему меру наказания.

— Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за коронавируса — Россельхознадзор получил уведомления от китайских властей о его следах на упаковках — В связи с обнаружением на упаковках рыбной продукции из России коронавирусной инфекции Китай ограничивает ее импорт, сообщили сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний.

— Швейцарский UBS считает жилье в Москве переоцененным — Столичные девелоперы и аналитики с ним не согласны — Риск возникновения пузыря на рынке жилой недвижимости Москвы отсутствует, но цены на столичные новостройки завышены.

— Европейцы разрешили эксплуатировать "Северный поток – 2" — Дания была последней страной, от которой требовались технические документы — Заявку на получение разрешения на эксплуатацию Nord Stream 2 AG подавала в Датское энергетическое агентство (DEA) 18 ноября 2019 года.

— Облигации без срока годности — Дом.РФ объявил о старте бессрочной программы ипотечных облигаций на 7 триллионов рублей — Московская биржа зарегистрировала первую на российском рынке бессрочную программу биржевых неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием от "Дом.РФ ипотечный агент", сообщает Дом.РФ.

— Доходы крупнейших банков США в III квартале упали на 30–60% — Тем временем персонал в банках мира сократился почти на 70 000 человек — Как показал опрос, проведенный Refinitiv, аналитики ожидают, что чистый доход в III квартале американских банковских групп Citigroup и Wells Fargo, которые занимают в стране третье и четвертое места по размеру активов, снизился примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Google представил новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G за $699 и $499 — Компания выходит из борьбы в секторе устройств премиум-класса — "Миру не нужен еще один смартфон за $1000", – заявил репортерам вице-президент и руководитель подразделения по производству оборудования Google Рик Остерло 30 сентября, в день онлайн-презентации новой продукции компании.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Они запустили "Спутник" — Разговор с Александром Гинцбургом, лидером команды Центра Гамалеи, создавшей первую в мире вакцину против ковида.

— Чему учат каникулы-2 — Неожиданные каникулы родители восприняли как возможность лишний раз слетать к югу — Московским школьникам объявили каникулы аж на две недели.

— Нельму оценили по достоинству — Еще 40 миллиардов рублей за аварию в Норильске требуют вернуть ихтиологи — На восстановление водных биоресурсов после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании потребуется 18 лет.

— Границу закрывают приставы — Невыездными значатся более четырех миллионов должников — Более четырех миллионов должников находятся в списках невыездных.

— Кадр без протокола — Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения — Важное для автомобилистов решение опубликовал Верховный суд.

— Линия мира — Президенты России, США и Франции призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе — Лидеры России, США и Франции выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху.

— В суд идет — Следующие шесть лет председателем Мосгорсуда будет бывший военный Михаил Птицын — Председателем Московского городского суда на следующий шестилетний срок назначен председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.

— Вызов капитала — Владельцам иностранных компаний предложен новый налог — Российские граждане смогут платить фиксированный налог с прибыли от иностранных компаний, которыми они владеют, в размере пяти миллионов рублей в год.

— С чистого листа — Банк России сообщил о новых схемах обналичивания — Обнальщики стали активно использовать схемы с исполнительными листами и с депозитными счетами нотариусов.

— Бюджет нашел добычу — Нефть принесет в казну дополнительно 786 млрд рублей за три года — Дополнительные 786 миллиардов рублей принесет в федеральный бюджет нефтяная отрасль с 2021 по 2023 год в результате корректировки правил ее налогообложения.

— Деньги вписались в штат — Зарплатные кредиты помогли сохранить полмиллиона рабочих мест — С 1 октября начался этап погашения займов по кредитам, выданным на выплату заработной платы организациям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

— Пойти на жертву — Cуд обязал оплачивать потерпевшим адвоката из казны — Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение в свежем обзоре судебной практики: расходы жертв преступлений на адвоката должны компенсироваться из казны.

— Рецепт от премьера — Михаил Мишустин подписал правила субсидий для модернизации поликлиник и больниц — Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам субсидий на совершенствование первичной медицинской помощи.

— Распродажи кончились — Валютные интервенции Банка России поддержали рубль — В четверг возобновление интервенций Банка России, который с 1 октября ежедневно продает валюту на 2,9 миллиарда рублей, поддержало рубль, однако вечером он растерял часть утреннего роста на фоне новых антироссийских персональных санкций со стороны ЕС и снижения цен на нефть на 4-4,5%.

— Что под маской октября — Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусом в столице сложная, и упрощать ее не нужно — Столичные власти озабочены ростом заболеваемости в Москве.

— Билет в один конец — Более половины трудовых мигрантов высказали намерение в конечном итоге остаться в России навсегда — Это отмечается в исследовании "Коронавирус и трудовая миграция", проведенном учеными НИУ ВШЭ.

— Вернуть из путешествия — За поездку по России туристы получат до 20 тысяч рублей от государства — В ходе второго этапа программы туристического кешбэка россияне смогут купить туры по России со сроками выезда до 10 января, продолжительностью не менее двух дней и получить обратно до 20% уплаченной стоимости.

— Не одни дома — На удаленку могут перевести до 40% жителей мегаполисов — Как минимум до конца года в удаленном формате могут трудиться до 40% работников из крупных городов.

— Как пить дать — Минстрой запускает эксперимент по обновлению ЖКХ — Правительство выделяет более 1 миллиарда рублей на эксперимент по модернизации коммунальной инфраструктуры в нескольких городах.

— Островам подняли ставки — РФ и Мальта договорились о повышении налогов — С дивидендов и процентов, которые выводятся на Мальту, в России будет взиматься налог по ставке 15%.

— Некуда сваливать — В России заканчиваются резервы мусорных полигонов — За прошлый год в России были утилизированы — то есть отправлены на переработку для рециклинга (повторного использования), регенерации (повторного использования после специальной обработки), рекуперации (извлечения полезных компонентов) или использования в качестве источника энергии — 4,4% от всего объема твердых коммунальных отходов, сообщил Росприроднадзор.

— Скоро наступит развязка — В 2020 году в столице построят 100 километров дорог — Дороги, развязки, поликлиники и спортивные комплексы в Москве, несмотря на весеннюю паузу из-за коронавируса, построят в ранее запланированные сроки, а некоторые даже раньше.

— Трубе дали добро — Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" — Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании.

— Портрет героя — В Галерее Александра Шилова прошла встреча с настоящим разведчиком — "Встреча у портрета" — так у народного художника СССР Александра Шилова называется, когда в гости в его галерею приходят герои его картин.

— "Карусель" на полигоне — Наши военные используют на учениях полученный в Сирии опыт — Проходящие на полигоне Мулино в Нижегородской области учения танковой армии Западного военного округа стали площадкой для отработки экипажами новых тактических приемов.

— Граждане начали списывать — Большинство первых заявителей получили отказ в упрощенном банкротстве — За первый месяц действия закона об упрощенном банкротстве физлиц этим механизмом списания безнадежных долгов попробовали воспользоваться около двух тысяч человек.

— В объективе — война — Открылась выставка военкора Анатолия Архипова — Фотовыставка редких работ военного журналиста Анатолия Архипова "В объективе — война. 1941-1945" к 75-летия победы в Великой Отечественной открылась в ГУМе.

— Пиксель с натяжкой — Google провела мероприятие Live Night In, на котором были показаны флагманский смартфон Pixel 5 и среднебюджетную модель Pixel 4a 5G с поддержкой сетей пятого поколения — 5G.

— Святыни продать не успели — Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Путиным Валдайскому монастырю — В Новгородской области раскрыто дерзкое преступление, совершенное в ночь на 1 сентября.

— Ружье в утиль — Росгвардии разрешат уничтожать изъятые гражданские ружья и карабины после года хранения — Новую поправку в закон "Об оружии" внесли в Госдуму депутаты от партии "Единая Россия" Владислав Резник, Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Николай Николаев и Эрнест Валеев.

— Свобода от вируса — Более 1,3 тысячи заключенных вылечились от COVID-19 — В тюремном ведомстве продолжают действовать усиленные меры против распространения коронавируса. Об этом сообщил в интервью главный внештатный инфекционист ФСИН Григорий Каминский.

— Нашли в чем упрекнуть — Отстоять свое честное имя пытается судья из Краснодара — Верховный суд России рассмотрит иск краснодарской судьи Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о лишении ее профессионального статуса.

— Москонцерт приостановил продажу билетов на октябрь — В Москонцерте с 1 по 31 октября приостановлена продажа билетов — В Москонцерте с 1 по 31 октября приостановлена продажа билетов. Спектакли и концерты отменены и на ряде городских площадок.

— Деньги прошли мимо собора — Счетная палата Франции заинтересовалась пожертвованиями для Нотр-Дама — Отчет Счетной палаты Франции о том, как обстоят дела с восстановлением собора Парижской Богоматери, привлек к себе внимание французов.

— Сосиски по паспорту — В ФРГ введут штрафы за ложные данные при посещении ресторанов — Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах по борьбе с коронавирусом, которые, как пишет газета FAZ, "вызвали большой переполох".

— Стабильная напряженность — В Нагорном Карабахе продолжают стрелять и не слышат призывов к переговорам — Интенсивные бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) продолжаются уже более пяти дней.

— Строптивых укротят — В США хотят поменять правила дебатов кандидатов в президенты — Комиссия по президентским дебатам в США внесет изменения в правила проведения таких мероприятий с тем, чтобы сделать их более содержательными.

— В обиде на Макрона?— Новая Каледония попробует отделиться от Франции — Заморская территория Франции архипелаг Новая Каледония, расположенный в 1200 километрах к востоку от Австралии, планирует получить независимость от метрополии на референдуме, который пройдет четвертого октября.

— Пассажир теряет пол — В Японии отказываются от обращения "леди и джентльмены" — Японские авиалинии первыми в стране заменят традиционное обращение "леди и джентльмены" на "гендерно-нейтральное".

— Ничего лишнего — только бизнес — Компании смогли поднять зарплаты своим сотрудникам на 15-29 процентов — Когда по стране рост номинальной заработной платы за год составляет 5,7 процента (данные ЦБ на июнь), на некоторых предприятиях она увеличилась на 10-15 процентов.

— Кристаллы — к дождю — Среднемагистральный самолет Центральной аэрологической обсерватории Як-42Д Росгидромета начал распылять над полуостровом микроскопические кристаллы йодистого серебра, которые вызывают дополнительные осадки над истосковавшимся по дождям полуостровом.

— Из палаты — на лекции — Студенты и ординаторы Дагестанского государственного медицинского университета, которые работают в больницах с коронавирусными пациентами, получат возможность пройти обучение по индивидуальной программе.

— Деньги вместо земли — Многодетные семьи Вологодской области, не получившие земельный сертификат в установленные сроки, могут воспользоваться этим правом повторно.

— Слово лечит — После публикации Минздрав России дополнит перечень льготных лекарств для больных детей — Двухлетний Илья Чаюков из Астрахани, который родился без тонкого кишечника, и еще десятки пациентов с такой же болезнью получили шанс на бесплатное обеспечение дорогостоящим лекарством

— Боевой патефон — В Беломорске открылся Музей Карельского фронта — Новый музей появился в Карелии к 100-летию республики благодаря участию государственной комиссии по подготовке празднования юбилея и ее руководителю — секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

— Метр теснит процент — Как жители других стран пытаются сохранить свои сбережения во времена коронакризиса — Американцы отличаются довольно высоким уровнем финансовой грамотности и охотно экспериментируют с разными формами инвестиций.

— Неприкасаемых больше нет — Коронавирус серьезно скорректировал отношение итальянцев к своим некогда "неприкасаемым" сбережениям — Как говорится в исследовании Cerved, из-за эпидемии коронавируса почти половине итальянцев пришлось сократить расходы и начать активно тратить отложенные на "черный день" сбережения.

— Депозит разбавят кости — В Японии люди привыкли приумножать свои сбережения классическими способами — Среди жителей Страны восходящего солнца по-прежнему популярны вклады под проценты и инвестиции в жилье.

— Погоня за длинным долларом — Американцы отличаются довольно высоким уровнем финансовой грамотности и охотно экспериментируют с разными формами инвестиций.

— Не боятся рисковать — Бразильский опыт гиперинфляции в 1980-1990-е годы, когда ее уровень достигал 235 процентов в годовом исчислении, наложил на финансовую систему страны значимый отпечаток — "Гиперинфляция просто уничтожила накопления населения, — рассказал экс-заместитель министра планирования Бразилии по экономическим вопросам и бывший член Управляющего совета Национального банка экономического и социального развития Рауль Веллозо.

— Всего надежнее — сберкнижка — Немцы не зря слывут одной из самых бережливых наций — Каждый второй житель Германии старается отложить хотя бы небольшую сумму каждый месяц.

— Деньги уходят в камни — Давняя знакомая, работающая в одном столичном юридическом агентстве, года полтора тому назад приобрела под Парижем маленькую "однушку"

— Подержи свечку — Меняются все документы по пожарной безопасности — Почти 100 нормативных актов МЧС России, регулирующих противопожарную безопасность в стране, будут отменены.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На жилой волне: банки выдали на 20% больше ипотечных кредитов — Рейтинг по объему оформленных займов возглавили Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург — Более 860 тысяч ипотечных займов на 2,1 триллиона рублей выдали российские банки с начала года и до 1 сентября, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

— Коллективное несознательное: почему зараженных в Москве всё больше и больше — Прогнозы о сформировавшемся у жителей города иммунитете к коронавирусу не оправдались — За последние сутки в России зафиксирован максимальный прирост заболевших COVID-19 за два с половиной месяца — 8945 человек.

— Ладно в датском королевстве: почему страна разрешила эксплуатацию СП-2 — По мнению экспертов, решение ее энергетического агентства не повлияет на сроки сдачи газопровода — Выдача Датским энергетическим агентством разрешения на эксплуатацию "Северного потока – 2" на шельфе страны компании Nord Stream 2 AG может быть попыткой королевства избежать санкций США.

— Осеннее обострение: ЕС обсудил главные региональные проблемы — Европейские лидеры согласовывают санкции против Белоруссии и формулируют позицию по делу Навального — В Брюсселе начался двухдневный внеочередной саммит Европейского союза.

— Снова нездорова: выручка торговли упала на 20% из-за режима удаленки — При переводе всех офисных сотрудников на дистанционную работу часть бизнеса может не выжить — Выручка торговли и сферы услуг из-за перевода граждан на удаленную работу за неделю уже рухнула на 20%.

— Дело в шифре: траты на информбезопасность в России увеличат в восемь раз — Львиную долю средств хотят направить на криптографию, оставив без должного внимания защиту персональных данных граждан — Финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2022 и 2023 годах увеличится в восемь раз — до 16 миллиардов рублей.

— Хор для турецкого: РФ, Франция и США призвали к миру в Карабахе — Резко против переговоров Еревана и Баку выступила только Анкара —Тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США — призвали к немедленн- ому прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

— Летать вредно: парламентариям рекомендовали не ездить за рубеж — Депутаты Госдумы и сенаторы откажутся от личных путешествий и загранкомандировок — В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 депутатам Госдумы рекомендовали не посещать другие страны в личных целях, а также исключили из графика международные командировки.

— Лампы накапливания: кто платит за обеззараживающее оборудование для школ — В регионах деньги на рециркуляторы воздуха собирают с родителей — Бактерицидные лампы и рециркуляторы для обеззараживания воздуха, предписанные Роспотребнадзором в качестве одной из мер по борьбе с COVID-19, во многих школах страны существуют лишь для галочки

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Санкционные реки, пломбированные берега — Какие страны воспользовались возможностью транзита запрещенных продуктов через Россию — Открытие Россией своих дорог для транзита санкционных продуктов уже сэкономило украинским компаниям около $13 млн.

— Закавказский тигр на искусственном питании — Как функционирует экономика нагорного Карабаха — На фоне военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха экономике этой непризнанной республики уделяется мало внимания.

— Конфликт коэффициентов — Как Росприроднадзор рассчитывал ущерб от разлива топлива в Норильске — Росприроднадзор обосновал оценку рекордного ущерба в 148 миллиардов рублей, предъявленного "Норникелю" за разлив топлива.

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