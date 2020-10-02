ТОКИО, 2 окт /ПРАЙМ/. Число безработных в Японии в августе превысило 2 миллиона человек, такие данные обнародовало в пятницу министерство общенациональных дел.

В августе в стране стало на 490 тысяч безработных больше, общее число составило 2,06 миллиона человек. Это на 0,1 процентный пункт больше, чем в июле, уровень безработицы составил 3%.

Согласно данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния, в области найма наблюдается ухудшение в соотношении соискателей работы и свободных рабочих мест. По итогам августа эти два показателя почти сравнялись, а соотношение составило 1,04 раза. Это худший показатель с января 2014 года.