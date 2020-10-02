ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт /ПРАЙМ/. Правительство Камчатского края эффективно использует все механизмы поддержки бизнеса, созданные на федеральном уровне, заявил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом региона.

"Камчатский край весьма активно участвует во всех программах. Это и программа самая первая наша "ФОТ ноль" (Фонд оплаты труда – ред.), когда мы под ноль процентов кредитовали предприятия под выплату заработной платы, которая потом перешла в программу "ФОТ 2 процента". Это и субсидии на СИЗы (средства индивидуальной защиты – ред.), на восстановление деятельности", — сказал Решетников.

В частности, по словам министра, на Камчатке заключено 500 договоров по программе "ФОТ 2 процента" на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, почти 900 предприятий получили 14 миллиардов рублей по традиционной программе кредитования под 8,5%.

"Из резервного фонда правительства на капитализацию микрофинансовых организаций, региональных гарантийных организаций тоже деньги были выделены. И, в общем, достаточно активно региональные команды эти средства используют. Мы видим, что хорошая такая нагрузка на капитал гарантийных организаций, это значит, что деньги пришли и гарантии выдаются", — подчеркнул Решетников.