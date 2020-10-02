ВЛАДИВОСТОК, 2 окт /ПРАЙМ/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу Fesco), где в четверг докеры вышли на митинг в поддержку бывшего гендиректора Заирбека Юсупова, в пятницу возобновил работу, но сотрудники вновь собрались на акцию, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ВМТП Мария Погребец.

Ранее совет директоров "Дальневосточного морского пароходства" решил с 30 сентября сократить состав правления с восьми до семи человек, расторгнув трудовой договор с Юсуповым, занимавшим должность вице-президента по портовому дивизиону компании и гендиректора ВМТП. Набсовет избрал на должность гендиректора порта со 2 октября Романа Кухарука. В четверг докеры ВМТП вышли на стихийный митинг с призывом оставить Юсупова в должности, они отказывались работать. По данным профсоюза, докеры также опасаются за свои социальные гарантии при смене руководства. В пресс-службе Fesco РИА Новости сообщили, что на территории ВМТП запрещено проведение каких-либо забастовок, препятствующих работе предприятия, и, таким образом, забастовка, "организованная Заирбеком Юсуповым, является самоуправством". Этим действиям будет дана соответствующая правовая оценка, отметили в Fesco

"Сегодня работники также собрались. Они направили письмо в адрес руководства Fesco. Порт работает", — сказала Погребец.

По ее словам, в письме работники просят вернуть Юсупова на должность директора, а также просят руководство Fesco приехать на переговоры.

Как сообщил РИА Новости один из сотрудников ВМТП, из-за дождя сегодня работники собрались в крытом помещении, но порт частично работает. "На железнодорожной ветке сотрудники работают, чтобы порт совсем не встал", — уточнил собеседник агентства.

Как сообщается в официальном аккаунте ВМТП в Instagram, "трудовой коллектив порта выступил против увольнения гендиректора ВМТП З.К. Юсупова".⠀

ВМТП — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Она предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных грузов. Ежегодная пропускная способность порта достигает 5 миллионов тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тысяч единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тысяч TEU контейнерных грузов. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток. ВМТП входит в число крупнейших универсальных портов российского Дальнего Востока, обеспечивает перевалку значительной части товаров, поступающих в Россию из стран Азии. ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приморья.