ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт /ПРАЙМ/. Министерство экономического развития РФ анализирует введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом меры поддержки бизнеса и, возможно, сохранит часть из них после окончания пандемии, об этом в пятницу сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом Камчатского края.

"Как раз сейчас перед нами стоит задача проанализировать те меры, которые мы ввели, антикризисные, и какую-то часть их взять в будущую жизнь. Потому что мы кучу всяких мораториев ввели, приостановили какие-то там проверки и так далее, и ничего (плохого) не произошло. И вопрос (о том), а насколько вообще все это надо — это большая пища для размышлений", — сказал министр.

По его словам, этот вопрос будут обсуждать в том числе с Федеральной налоговой службой, чтобы по возможности сохранить существующие моратории на приостановление банковских операций за налоговые недоимки. Этот вопрос, по мнению собравшихся на встрече представителей бизнеса, позволит добросовестным предпринимателям исправить проблему с неуплатой налога во многих случаях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ продлевает до начала января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии. Такие компании в период действия моратория смогут также воспользоваться судебной рассрочкой.

В России был принят пакет мер по борьбе с пандемией, где, в том числе правительству предоставлялась возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в течение полугода. Под мораторий на банкротство в России потенциально попадает более чем 500 тыс. организаций и 1,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщал замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.