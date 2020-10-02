МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Каждый четвёртый гражданин страны считает, что для него не существует действительно ценных вещей, выяснилось в ходе исследования "СберСтрахования" и "Рамблера", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, 73% хранят дома вещи, которые им особо дороги. При этом "для четверти россиян ценных вещей не существует", рассказали в "СберСтраховании".

Более половины опрошенных больше всего берегут семейные реликвии, даже если это не антиквариат — например, старые фотографии, письма, книги и награды. Еще 12% респондентов больше других ценят вещи, которые им нужны в работе — ноутбук, планшет, фотоаппарат и тому подобное. "2% опрошенных дорожат своим спортивным оборудованием, 4% — ювелирными украшениями", — также уточнили в компании.

Большинство опрошенных (60%) считают дорогие сердцу реликвии бесценными. При этом 8% оценили свои любимые вещи в сумму менее 10 тысяч рублей, 7% — от 50 до 100 тысяч, 6% — от 100 до 300 тысяч рублей. Еще 9% россиян уверены, что их ценные вещи стоят более полумиллиона.

Примечательно, что если, согласно итогам исследования, три четверти опрошенных боятся потерять свои ценные вещи, лишь немногие позаботились об их защите.

"Шестидесяти трём процентам было бы жалко утратить семейные реликвии, а 14% опасаются, что не смогут работать или заниматься любимым хобби, если что-то случится с оборудованием. Несмотря на это только 10% россиян сейчас заботятся о дополнительной защите важных для них вещей: 6% хранят их в сейфах, а 4% застраховали или собираются в ближайшее время застраховать всё, что им дорого", — рассказала директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Катрин Соомре.