ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт /ПРАЙМ/. Министерство экономического развития РФ совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) определит и обнародует критерии, которые позволят разграничивать самозанятость и предпринимательство, заявил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом Камчатского края.

"Мы сейчас поставили задачу вместе с налоговой службой определиться до конца и дать публичное объяснение, что потом налоговая служба будет считать применением механизмов оптимизации, когда трудовые отношения трансформируются в самозанятых, а что останется, условно, режимом самозанятости… Все-таки самозанятость должна остаться определенной нишей, она не должна полностью поглотить предпринимательство. Иначе предприниматели придут и скажут: а зачем нам тогда содержать фирму?" — сказал Решетников.

Кроме того, федеральным властям предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые маркировать свой товар. "Возникает тысяча этих нюансов, на которые надо давать ответы, если мы хотим, чтобы этот сектор развивался. А мы хотим, чтобы он развивался, потому что у нас по состоянию на начало сентября 1 миллион 150 тысяч (самозанятых)", — отметил министр.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент введен в 84 субъектах РФ.

Налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.