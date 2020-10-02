Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на резко негативном внешнем фоне, полагают аналитики.

Падение стоимости нефти марки Brent и снижение зарубежных площадок будут давить на рисковые активы, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как резко негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом. Свою негативную роль сыграет и дивидендный разрыв в акциях Сбербанка", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с сильным разрывом вниз в пределах 1,4-2,5%, в диапазоне 2820-2850 пунктов.

"Внешний фон перед стартом торгов в России ухудшился. Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивном тесте на COVID-19. Доллар и иена немедленно начали укрепляться. Впрочем, это больше можно говорить о том, что иена резко отыграла у доллара почти 0,5%. Валюты сырьевой группы канадский, новозеландский и австралийский доллары теряли от 0,3% до 0,6% против доллара США. Работающие азиатские рынки ушли в минус. Нефть теряла около 3,5%, а вот золото удерживалось от резких движений", — говорит Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

COVID-19 в высших эшелонах власти США вносит риски неопределённости будущих выборов, естественно, что эта неопределённость будет негативно влиять на другие рынки, указывает он.

Эксперт ждет от отечественных индексов просадки в утренние часы, а от рубля ослабления на фоне бегства от риска.

На валютном рынке в начале торгов вероятно возобновление движения вверх по паре доллар-рубль под давлением внешнего фона, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 77-78 рублей за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США выросли в четверг на внутренней статистике. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 36 тысяч, до 837 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя до 850 тысяч заявок.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра падают на 1,28-1,52%.

Биржи Кореи, Китая и Гонконга закрыты на праздники. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,67%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,39%.

Стоимость нефти падает на 2,86% — до 39,76 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,15% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1729 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг снизился по основным индексам на фоне обвала стоимости нефти Brent, в то же время от более сильного падения индексы удержали позитивные настроения на западных площадках, индексу РТС также помог укрепляющийся к доллару рубль.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% — до 2899 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1174,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 27 копеек – до 77,37 рубля, евро — на 19 копеек, до 90,96 рубля, следует из данных Московской биржи.