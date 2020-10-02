МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России предложили одному из родителей школьников младших классов (1-4 классы) давать оплачиваемый отпуск на период каникул. Об этом пишет RT со ссылкой на автора инициативы — депутата Госдумы Елену Строкову.

Парламентарий отметила, что из-за пандемии коронавируса школьники Москвы будут находиться на каникулах две недели вместо запланированной ранее одной — с 5 по 18 октября.

Она добавила, что введение отпуска для одного из родителей даст возможность обезопасить в этот период ребенка и поможет тем родителям, кто воспитывает детей одни и не могут оставить их без присмотра.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе объявил двухнедельные каникулы в столичных школах из-за коронавируса. С 5 по 18 октября школы будут закрыты. В Московской области на плановые каникулы уйдут около половины школ региона — с 5 по 11 октября.