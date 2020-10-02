МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9412 до 1 194 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9412 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2550 (27,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число случаев COVID-19 по России за сутки зафиксировано в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 302, Подмосковье – 244, отмечают представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наименьший темп прироста за сутки в Подмосковье, Чувашии, Тульской области, Чечне — 0,3%.

За сутки в России скончались 186 человек с COVID-19, за все время —21 077.

Более шести тысяч человек выписаны за сутки, за все время — 970 296.