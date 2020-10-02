МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что наблюдаемый серьёзный рост числа заболевших коронавирусом был ожидаемым.

"Вы видите, что мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. Рост серьезный, мы его ожидали. Я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас", — сказала она журналистам.

По ее словам, ситуация с ростом числа заболевших коронавирусом принципиально отличается от марта-апреля – врачи и коечный фонд готовы, достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты.

"Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас с вами в начале пандемии в марте-апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело", — сказала вице-премьер.

Голикова уточнила, что сейчас готовы и медицинские работники, и коечный фонд, достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты.

Первыми подвергаются росту числа заболевших коронавирусом крупные города, 60% прироста приходится на Москву, сообщила также Голикова.

"Должна сказать, что первыми, кто подвергается росту, — это крупные города, города, где большая плотность населения. Первой стала Москва: порядка 60% этого прироста приходится сейчас на город Москву", — сказала она.