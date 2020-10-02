МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Русгидро" избрали в новый состав совета директоров компании помощника вице-премьера Юрия Борисова Алексея Козлова, замруководителя секретариата вице-премьера Юрия Трутнева Наталью Филиппову и главу департамента – старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря, следует из материалов "Русгидро".

Совет директоров компании состоит из 13 человек. Свои места в нем сохранили вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, глава "Русгидро" Николай Шульгинов, замминистра энергетики РФ Юрий Маневич, предправления ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров, гендиректор "Полюса" Павел Грачев, гендиректор "УК "Интергео" Лев Кузнецов, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Также в совете директоров остались президент компании "Альтера Капитал" Вячеслав Пивоваров, ректор "Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член правления "Роснефти" Андрей Шишкин.

"Русгидро" – российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на конец июня 61,7% акций компании принадлежало государству, 13% — ВТБ, 5,8% — ООО "Авитранс" (дочерней компании "ВСМПО-Ависмы").