МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Холдинг РЖД в пятницу показал прототип нового плацкартного вагона с более длинными полками, со шкафами и перегородками, передаёт корреспондент РИА Новости.

Вагон установлен в Москве на площади Павелецкого вокзала. Разработал новинку российский производитель "Трансмашхолдинг" для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Макет этого нового плацкарта впервые презентовали в ноябре 2019 года. Теперь показывают вагон в натуральную величину. Места в нем расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом "купе" и по две "боковушки". Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.

Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок.

Интерьер выполнен в светло-бежевых тонах.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" говорил, что длина полки в плацкартном вагоне, концепт которого планируется представить, будет больше обычных 170 сантиметров и составит 180 сантиметров.

Первые новые плацкартные вагоны с длинными полками во втором полугодии 2021 года на южном направлении.

Также представитель холдинга РЖД сообщил, что не планирует делать цены на билеты в новом плацкарте с длинными полками выше обычных