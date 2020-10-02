МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призывает избегать повторного введения жестких ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом она сообщила в интервью изданию Forbes.

"Да, мы наблюдаем увеличение заболеваемости. В России и в Москве две недели число заболевших медленно росло, а в последнюю неделю уже быстро. Это вторая волна или второй пик первой волны — называйте это как хотите. Но на этот раз у нас есть разные инструменты для борьбы с болезнью", — сказала она.

По словам Вуйнович, реакция на пандемию в октябре — не такая, как в феврале. "Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", — отметила представитель ВОЗ.

По ее мнению, локдауны парализуют экономику, а также систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Кроме того, идет давление на психику людей.