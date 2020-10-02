Cтали известны цены iPhone 12
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Сайт GSMArena со ссылкой на инсайдера с ником Apple RUMORs назвал цену на новые Iphone 12.
По его информации, cамый дешевый смартфон из этой серии будет стоить 649 долларов.
Цены на модели iPhone 12 выглядят следующим образом:
iPhone 12 mini (5,4 дюйма):
- 64 ГБ — 649 долларов;
- 128 ГБ — 699 долларов;
- 256 ГБ — 799 долларов;
iPhone 12 (6,1 дюйма):
- 64 ГБ — 749 долларов;
- 128 ГБ — 799 долларов;
- 256 ГБ — 899 долларов.
iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)
- 128 ГБ — 999 долларов;
- 256 ГБ — 1 099 долларов;
- 512 ГБ — 1 299 долларов.
iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма)
- 128 ГБ — 1 099 долларов;
- 256 ГБ — 1 199 долларов;
- 512 ГБ — 1 399 долларов.
https://1prime.ru/News/20201002/832109103.html