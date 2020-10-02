МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Сайт GSMArena со ссылкой на инсайдера с ником Apple RUMORs назвал цену на новые Iphone 12.

По его информации, cамый дешевый смартфон из этой серии будет стоить 649 долларов.

iPhone 12

Раскрыта дата презентации смартфона iPhone 12

Цены на модели iPhone 12 выглядят следующим образом:

 

iPhone 12 mini (5,4 дюйма):

 

 

  • 64 ГБ — 649 долларов;
  • 128 ГБ — 699 долларов;
  • 256 ГБ — 799 долларов;

 

 

iPhone 12 (6,1 дюйма):

 

 

  • 64 ГБ — 749 долларов;
  • 128 ГБ — 799 долларов;
  • 256 ГБ — 899 долларов.

 

 

iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)

 

 

  • 128 ГБ — 999 долларов;
  • 256 ГБ — 1 099 долларов;
  • 512 ГБ — 1 299 долларов.

 

 

iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма)

 

 

  • 128 ГБ — 1 099 долларов;
  • 256 ГБ — 1 199 долларов;
  • 512 ГБ — 1 399 долларов.

 


 

 