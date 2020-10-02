МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи в пятницу, обновив минимум с 24 июля на резко негативном внешнем фоне и дивидендных отсечках, индекс РТС просел сильнее за счет ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,29%, до 2952,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,25%, до 1148,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.15 мск рос на 82 копейки, до 78,18 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 91,56 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,03% — до 39,69 доллара за баррель.

"Российский рынок акций завершил неделю в минусе на фоне очередной волны ухудшения внешних настроений, снижения цен на нефть, а также дивидендных гэпов в бумагах банковского сектора. Статистика ВОЗ по динамике заболеваемости коронавирусом в мире продолжила ухудшаться", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Геополитическая картина также остается сложной. Ситуации в Беларуси и в Закавказье сохраняют потенциал косвенного давления на рублевые активы, а приближение выборов в США и положительный тест Трампа на COVID-19 добавили нервозности в общие настроения. Нефть демонстрирует ценовую слабость, в частности, в свете увеличения поставок на рынок ливийской нефти, объемы которых восстанавливаются быстрее прогнозов", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Бумаги Сбербанка в пятницу резко упали на фоне дивидендной отсечки. К закрытию основных торгов привилегированные акции Сбербанка снизились на 8,54% и уже падали на 9,4% — до 199,5 рубля, его обыкновенные акции потеряли 8,39% и уже падали на 9,2% — до 206,5 рубля.

Также на дивидендных отсечках снизились акции ВТБ – на 1,52% и акции "Черкизово" – на 2,39%.

Кроме того, в лидерах снижения – акции "Аэрофлота", упавшие на 3,6% (на старте торгов обваливались на 4%) на новостях об SPO.

Среди аутсайдетов – акции Института стволовых клеток человека (-2,87%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,42%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,35%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,35%), акции "аптечной сети 36 и 6" (-1,33%) и акции "Газпром нефти " (-1,3%).

Акции АФК "Система", одного из основных акционеров Ozon, выросли на 5,41% против рынка на сообщениях о планируемом IPO онлайн-площадки.

Акции Московской биржи выросли на 1,23% на фоне публикации данных по объемам торгов за сентябрь.

Также в лидерах роста – депозитарные расписки Mail.Ru (2,89%), акции "Полюса" (2,56%), Polymetal (1,73%), ЛСР (1,63%), префы "Сургутнефтегаза" (1,39%), акции НЛМК (1,18%) и акции "Фосагро" (1,03%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались в минусе, но пытались отвоевать утерянные позиции, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Неплохим поводом для коррекционного роста рублевого индикатора на следующей неделе может стать необходимость закрытия сегодняшнего гэпа между 2855 и 2882 пунктами. В остальном рынок остается под краткосрочным и среднесрочным давлением. Завершение дня или недели ниже 2850 пунктов подтвердит риски развития более масштабного падения, в район 2650-2700 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2800-2900 пунктов", — добавляет она.

По мнению Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи может сформироваться в понедельник в диапазоне 2780-2930 пунктов.