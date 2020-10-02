ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении его врача Кевина О'Коннора, распространенном штабом политика.

Президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что у него и его жены Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Позднее газета New York Times со ссылкой на двух источников, знакомых с состоянием президента, сообщила, что симптомы коронавируса у Трампа проявляются слабо, они схожи с симптомами от простуды.

Сам Байден написал об этом впоследствии в Twitter, поблагодарив всех, кто присылал сообщения с выражением беспокойства за его здоровье.

"Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите социальную дистанцию и мойте руки", — добавил он.