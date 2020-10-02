ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. У заболевшего коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа наблюдаются кашель и температура, сообщает в пятницу издание Vanity Fair.

"Двое республиканцев, находящиеся в тесном контакте с Белым домом, сообщили мне, что в число симптомов Трампа входят кашель и температура. О Меланье говорят, что она без симптомов", — пишет автор статьи.

По его словам, один из источников признал, что в Белом доме беспокоятся о здоровье президента из-за его возраста (Трампу 74 года).