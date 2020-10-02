МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Сделка социальной сети TikTok с властями США о продаже доли может затянуться и завершится только после президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что владелец TikTok компания ByteDance находится в процессе обсуждения финальных условий сделки с комитетом по иностранным инвестициям в США. По информации издания, некоторые вопросы "остаются нерешенными", в том числе вопросы о безопасности данных, доле владения Китаем новой компанией TikTok Global и возможном пожертвовании в 5 миллиардов долларов в США на образовательные программы.

Сообщается, что, несмотря на установленный на 12 ноября президентом США Дональдом Трампом крайний срок для сделки, вполне возможно, что этот срок будет перенесен на более позднюю дату, если переговоры будут еще продолжаться в ноябре. Источники отмечают, что процесс переговоров по сделке "идет медленно, отчасти из-за большого количества деталей, которые необходимо уточнить". Отмечается, что теперь, после подтвержденного у Трампа коронавируса, процесс сделки усложнился еще больше.

Ранее суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа, запрещающее скачивать TikTok из магазинов приложений на территории страны. Впоследствии минторг США в своем заявлении, реагируя на решение суда, заявило, что правительство будет соблюдать промежуточное решение суда и уже приняло необходимые меры.

Ранее минторговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Ранее власти США объявили о введении запрета на скачивание TikTok с 20 сентября, однако после "благословения" Трампом сделки с Oracle и Walmart запрет по TikTok был отложен до 27 сентября. ByteDance заявила, что в результате сделки сохранит за собой 80% акций TikTok Global, то есть право контроля. Oracle получит 12,5% акций, а Walmart — 7,5%. Вместе с тем Oracle и Walmart заявляли, что TikTok Global будет независимой американской компанией со штаб-квартирой в США, и в ее совете директоров (этот орган управления принимает все стратегические решения) из пяти членов четверо будут американцами. При этом Oracle планирует стать технологическим партнером TikTok, в том числе отвечая за безопасность данных американских пользователей, а Walmart — партнером по развитию электронной коммерции.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.