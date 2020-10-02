МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Власти Москвы пока не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24"

"Нет, пока таких ограничительные мер не рассматривается", — сообщил Немерюк, отвечая на вопрос, ожидается ли закрытие магазинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.