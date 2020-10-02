МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Новый спад в розничной торговле в Москве пока не ожидается, особых снижений по товарообороту нет, сообщил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Пока не ожидаем. Действительно, требования, конечно же, и работа служб безопасностей торговых предприятий доставляет неудобство, может быть, посетителям этих предприятий, но пока каких-либо жалоб со стороны предприятий мы не слышали, особого снижения по товарообороту мы не видим", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, ожидается ли спад в розничной торговле.

Немерюк отметил, что при этом и всплеск спроса на отдельные товары тоже не ожидается.