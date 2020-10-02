2 октября. (Dow Jones). Если Федеральная резервная система должна обеспечить дополнительную помощь для экономики США, то она может быть представлена в виде чрезвычайной программы заимствований ФРС длительного действия. Об этом в пятницу заявил президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан.

В видеоролике на сайте газеты The Wall Street Journal Каплан также вновь повторил то, о чем он и его коллеги по центральному банку неоднократно говорили за последние недели. Активная долгосрочная поддержка со стороны федерального правительства крайне важна для экономики и для американцев, чтобы преодолеть пандемию коронавируса.

Однако дополнительное стимулирование остается под вопросом в условиях разногласий в Вашингтоне относительно следующих шагов, что в свою очередь поднимает вопросы о том, что ФРС может сделать для этой поддержки.

Краткосрочные процентные ставки ФРС находятся около нулевых уровней, центральный банк покупает значительные объемы облигаций, а также он запустил много программ чрезвычайного кредитования, некоторые из которых действуют лишь временно.

Если ФРС должна предпринять дополнительные действия, то, возможно, не потребуется новых инструментов, сказал Каплан. "Это, вероятно, означает, что программы, которые действуют в настоящее время, должны работать и дальше, — сказал он. – По моему мнению, если мы увидим дальнейшее замедление роста в конце года и в начале следующего года, то мы, возможно, увидим необходимость для продления" чрезвычайных программ кредитования.

Каплан настроен скептически в отношении увеличения программ покупки активов на фоне сверхнизких процентных ставок. По его словам, он обеспокоен тем, что покупки связаны с финансовым риском.

"Меня беспокоят покупки активов в том плане, что они могут взывать диспропорции на рынках", — сказал Каплан. Покупки "очевидно создают некоторое стимулирование, добавил он. "но я опасаюсь, что они склонны больше стимулировать рискованные активы, и пока неясно, как это отразится на реальной экономике".

На вопрос о том, создают ли интервенции ФРС на рынке ощущение того, что центральный банк всегда будет вступаться, чтобы защитить инвесторов от крупных убытков, Каплан сказал: "Я думаю, что это честная критика, и меня это беспокоит".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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