МЕХИКО, 3 окт /ПРАЙМ/. Продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке Мексики в сентябре составили по данным производителей 77 784 единицы, что стало худшим за 9 лет показателем этого месяца, сообщил национальный институт статистики и географии.

"Хотя продажи легковых автомобилей в сентябре 2020 года, зарегистрированные автомобильной промышленностью (77 784 единицы), близки к результатам августа (77 092), последовательно они отражают улучшение годового темпа сокращения, с —28,7% до —22,9%", — сообщил глава института Хулио Сантаэлья в своем микроблоге в Twitter.

Текущие помесячные цифры продаж легковых авто — худшие за 9 лет. Всего за текущий год в Мексике продано 664 194 автомобиля, с января по сентябрь 2019 года объем продаж составлял 955 393 единицы (+43,8%). Пик падения продаж пришелся на апрель-июнь 2020 года с результатами 34-62 тысячи единиц в месяц.

Среди автопроизводителей по продажам в сентябре лидируют Nissan (17 072 единицы), General Motors (10 288) и Volkswagen (8255).