РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 окт /ПРАЙМ/. Промышленное производство Бразилии выросло на 3,2% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Бразильский институт географии и статистики IBGE.

"Промышленное производство выросло на 3,2 процента по сравнению с июлем, но даже теперь показатель не восстановил потерю 27 процентов, накопленную в период с марта по апрель", — говорится в сообщении института.

Уровень активности в промышленности Бразилии достиг в марте-апреле исторического минимума в связи с остановкой предприятий из-за пандемии COVID-19.

Текущий рост к июлю объясняется восстановлением работы автопрома, который прибавил 19,2% после возобновления работы заводов. При сравнении с аналогичным периодом 2019 года общее снижение промышленного производства составляет 2,7%.