МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям.

"Вчера вечером Telegram в течение примерно часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования… Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем", — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Основатель сервиса принес извинения за сбой Telegram, указав на важность для пользователей доступа к сообщениям 24 часа в сутки, чего, по его словам, добиваются разработчики.

Ранее пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщали о сбое в работе мессенджера. По данным портала Downdetector, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск в субботу.

Больше всего жалоб поступало на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".