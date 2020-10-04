МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство обязало регионы отчитываться о защите прав пайщиков, купивших квартиры через ЖСК, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.

"Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в распоряжении указано, что руководители регионов должны обновлять план-график один раз в квартал и размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Это поможет гражданам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов.

Уточняется, что руководители регионов составляют "дорожные карты" по решению проблем обманутых дольщиков, в них указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав. Соотношение количества договоров долевого участия в проблемных домах к общему количеству договоров учитывается при оценке эффективности региональной власти.

"Раньше в такую "дорожную карту" вносились сведения, которые касались только жилья, приобретенного по договору долевого участия. Теперь в ней должны появиться данные по квартирам, купленным через жилищно-строительные кооперативы, пайщики которых также оказались обманутыми", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в "дорожную карту" будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например, о кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане.