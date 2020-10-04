КИЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет в стране будет определенный дефицит работоспособного населения относительно числа пенсионеров и, если не перейти на накопительную систему, государству станет нечем платить пенсии.

В июне этого года на рассмотрение Верховной рады Украины была подана программа кабмина, согласно которой правительство намерено с 2021 года ввести накопительную систему обязательного государственного пенсионного страхования в рамках пенсионной реформы. Об этом зашла речь во время лекции Шмыгаля студентом Львовского политехнического университета.

"Определенное количество работоспособного населения через 15 лет переместится в сегмент пенсионного возраста. А сегодняшние дети и школьники станут взрослыми. И у нас будет мало работоспособных людей и много пенсионеров, соотношение будет один к двум. Это означает, что нам придется вдвое увеличить налоги, чтобы компании и вы могли удерживать пенсионеров на том уровне (социальных гарантий – ред.), который мы имеем сегодня. А если мы хотим увеличить пенсии, то нам придется еще сильнее увеличить налоги, а компании уже сегодня не хотят платить налоги на том уровне, на котором они установлены. Таким образом, мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам лет через 15, это обычная математика", — заявил Шмыгаль. Трансляция лекции велась на YouTube-канале кабмина.

Глава правительства напомнил, что уже со следующего года на Украине появится накопительная пенсионная система, которая позволит исправить данную ситуацию.

"Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии уже с молодого возраста. Мы будем создавать накопительную пенсию уже со следующего года. И каждый из вас будет иметь небольшую социальную пенсию от государства и плюс свои средства в таком объеме, в который вы сами себе обеспечите", — добавил премьер.

Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек.