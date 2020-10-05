МОСКВА, 2 окт — РИА Недвижимость. Хотя возобновление роста экономики в 2021 году — базовый сценарий для международных корпораций, тем не менее дно глобального рынка недвижимости ожидается только в конце следующего года, а восстановление лишь в 2022 году, говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

По прогнозу аналитиков компании, скорее всего, показатели четвертого квартала у большинства компаний окажутся хуже ожидаемых. За этим может последовать масштабная переоценка активов и пересмотр стратегий на 2021 год, результатом чего может стать затяжная глобальная рецессия.

Нулевые процентные ставки, установленные во многих странах, означают, что дополнительного ресурса по стимулированию экономики больше нет, отмечается в отчете.

"При общем благоприятном эффекте от снижения ставок ресурс стимулирования экономики исчерпан. В случае угрозы рецессии у правительств остался очень ограниченный инструментарий. Возможно, для некоторых географий и типов активов мы увидим нулевую доходность уже в обозримом будущем", — говорится в нем.

Как указывается в отчете, для рынка недвижимости проблема заключается не только в низкой доходности, но и в фундаментальных сдвигах в экономических моделях коммерческой недвижимости из-за пандемии COVID-19.

Например, на мировом рынке офисной недвижимости в 2021 году, согласно исследованию компании, ожидается сокращение занятых площадей в объеме 9,6 миллиона квадратных метров. Доля свободных офисных площадей в мире вырастет с 10 до 15%. Полномасштабного восстановления спроса на офисы в мире в Cushman & Wakefield ожидают не ранее 2022 года.