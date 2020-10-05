МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос за девять месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40% — до 2,2 миллиарда евро, сообщается в аналитическом отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

"Благодаря хорошему началу этого года, до сих пор, несмотря на пандемию (COVID-19 – ред.), объемы инвестиций в коммерческую недвижимость превышают прошлогодние. Однако если в четвертом квартале 2019 года мы увидели инвестиционный всплеск, то в этом году мы ожидаем паузу. Итоговые объемы 2020 года ожидаются на уровне 3 миллиардов евро", — говорится в нем.

Как указывается в отчете, больше половины из общей суммы инвестиций пришлось на офисы (33%) и индустриальную недвижимость (27%). Участки под застройку заняли в общей структуре инвестиций 21%, ритейл – 15%.

Доля иностранных инвесторов в этих вложениях составила лишь 2% (51 миллион евро). По данным компании, чистый отток иностранного капитала из российской недвижимости наблюдается с 2017 года, начиная с которого более 1 миллиарда евро покинуло страну и было замещено внутренними инвесторами, в том числе 396 миллионов евро в 2019 году и 215 миллионов евро с начала 2020-го. Основной объем оттока (58%) иностранного капитала в январе-сентябре 2020 года пришелся на сегмент ритейла.

По прогнозу Cushman & Wakefield, инвестиции в российский рынок коммерческой недвижимости в 2021 году составят примерно 3,5 миллиарда евро.

"Формально российская экономика находится в списке наименее пострадавших от пандемии. Ожидается, что по итогам года ВВП снизится примерно на 5%, в то время как западная Европа демонстрирует двузначные темпы падения. Однако долгосрочные прогнозы не такие радужные. Несмотря на ожидаемый рост цен на нефть и низкую безработицу, экономический рост в 2020-2024 годах не превысит 3%. Иными словами, отставание России от глобальной экономики будет увеличиваться", — подчеркивается в отчете компании.