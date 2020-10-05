МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всего зарабатывают жители города Шахты, свидетельствует исследование РИА Новости.

ЗАРПЛАТА В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Заработная плата является ключевым показателем рынка труда и основным источником дохода для большинства жителей России. При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Значительная разница в уровне зарплат в разных регионах России зачастую определяется разным экономическим укладом в различных регионах, а также уровнем цен на товары и услуги.

Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, так же имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношения заработной платы к стоимости товаров и услуг.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Методика исследования основывается на детальном анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объём потребления определён, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов РФ и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало этого года проживали более 65 миллионов человек.

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных городах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до 4, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза.

При этом медианное значение соотношения среди исследуемых городов составляет чуть более 2, то есть в среднем работники в крупном российском городе зарабатывают ежемесячно сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.

ГОРОДА С САМОЙ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТОЙ

В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым в текущем рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг стал город Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился еще один северный город – Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

На четвертом и пятом местах находятся города Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а Ханты-Мансийске – 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6 и 7 места соответственно.

Таким образом, четыре их пяти городов с высокими зарплатами – города северных регионов, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от "цивилизации" этих городов.

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ РЕЙТИНГА – ЮЖНЫЕ ГОРОДА

Города южных регионов как "противовес" лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) – 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.

Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

Согласно результатам исследования, пять городов из последних десяти являются столицами Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели в этих городах во многом объясняется слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.

ПРИВИЛЕГИИ ГОРОДОВ — МИЛЛИОННИКОВ

Согласно результатам исследования, в большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране. В частности, среди 15 крупнейших городов России у 10 отношение выше среднероссийского значения. При этом Москва, как это уже указывалось выше, занимает первую позицию в рейтинге, а самый "бедный" город-миллионник, Волгоград, расположился на 57 месте.

Помимо Москвы зажиточным городом-миллионником является Санкт-Петербург. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных городов-миллионников, также хорошие результаты среди крупнейших мегаполисов: у Красноярска (2,55), у Екатеринбурга (2,47), у Уфы (2,42) и у Казани (2,37). Среди отстающих крупнейших городов: Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно.

Эксперты обращают внимание на то, что не все города-миллионники располагаются на высоких местах за счет высоких зарплат, часть из них могут похвастаться относительно низкими ценами.

В Волгограде соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора находится на уровне 2,02, что соответствует 57 месту. При этом по уровню номинальной средней зарплаты этот город занимает лишь 71 место, а по стоимости стандартного набора товаров – 91 место. Схожая ситуация еще у двух крупных городов: у Омска и у Челябинска, которые расположились 41 и 35 местах по соотношению зарплат и стандартного набора, и занимают 55 и 50 места по заработной плате. При этом по стоимости стандартного набора товаров и услуг Омск находится на 85 месте, а Челябинск занимает 82 позицию.

Городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных городов в рейтинге является Саранск, а с самой высокой – Петропавловск-Камчатский.