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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Неслыханное бамство — Как стало известно "Ъ", за электросетевую инфраструктуру второй очереди расширения БАМа и Транссиба предложили заплатить всей промышленности. Для этого Минэнерго предлагает с июля 2021 по 2025 год поднимать тарифы для потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями) дополнительно на 0,6% в год, для распределительных сетей — на 0,2% в год.

— Азербайджан собрался с селами — Не смолкающие вот уже неделю бои в Нагорном Карабахе в выходные приобрели особенно ожесточенный характер. Азербайджан сообщил о взятии нескольких карабахских сел и даже одного города. Причем на сей раз речь идет не только о руинах, оставленных в 1994 году,— в некоторых из этих населенных пунктов жили армяне.

— Весь малый бизнес запишут в стартапы — Проектный комитет нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на прошлой неделе утвердил его структурные изменения, предложенные Минэкономики. Теперь проект ориентирован на создание инфраструктуры, сопровождающей рост МСП на всех стадиях.

— Машинам не развернуться в бюджете — Власти номинально увеличивают господдержку спроса на автомобили в 2021 году — в бюджете на нее заложено почти 15 млрд руб. против 12,5 млрд на этот год. Однако фактически в течение 2020 года благодаря дополнительным решениям правительства на льготные автокредиты и лизинг было выделено 33 млрд руб.

— Эпидемии отмерили полгода — Согласно данным Росстата, за полгода с начала эпидемии коронавируса в России от этого заболевания скончались более 30 тыс. человек.

— Сокращение без урезания — Недовольство отдельных парламентариев заложенным в новом бюджете десятипроцентным сокращением финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий побудило Минфин к публичным объяснениям.

— Кредита без границ все же не бывает — Несмотря на невысокую долю госдолга в ВВП РФ, пределы для размещения ОФЗ, как внешние, так и внутренние, существуют и могут изменяться со временем, констатирует агентство АКРА в специализированном обзоре емкости российского госдолга.

— Структура ВВП не лучше его динамики — Росстат опубликовал оценки ВВП методом использования, подтвердив сжатие экономики на 8% во втором квартале 2020 года. Между тем примечательны структурные изменения, наблюдаемые во втором квартале. Так, в годовом выражении внутренний конечный спрос во втором квартале сокращался на 13,3% (на товары и услуги — на 15,6%).

— Досрочные выборы утратили смысл — Вопрос о досрочных выборах в Госдуму, судя по всему, снят: по словам источников "Ъ", они пройдут по плану — в сентябре 2021 года. Осведомленный источник "Ъ", близкий к администрации президента, утверждает, что в Кремле не видят смысла в переносе федеральной кампании на более ранний срок.

— Победа без гарантий — Компания "Минченко консалтинг" подготовила очередной рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0". Как отмечают аналитики, победы на выборах в сентябре позволили главам регионов улучшить свои позиции, но не всем гарантировано спокойствие в будущем.

— Совладельца "Юлмарта" приговорили на островах — Как стало известно "Ъ", к 12 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах (БВО) был заочно приговорен известный российский бизнесмен, совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин.

— Бизнес-джеты зашли на посадку — Как стало известно "Ъ", Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР завершило расследование уголовного дела о ввозе в Россию в обход таможни четырех бизнес-джетов, обслуживавших клиентов аэропорта Домодедово.

— Адвокатские гонорары вернули суду — В Химкинский горсуд Подмосковья поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего гендиректора научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина (входит в "Роскосмос") Сергея Лемешевского, экс-главы юридической службы предприятия Екатерины Аверьяновой и адвоката Игоря Третьякова.

— За делом о самосожжении журналистки присмотрят со всех сторон — Все выходные жители Нижнего Новгорода приносили цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования и пообещал "приложить все усилия", чтобы "расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне".

— Москва попробует камчатскую воду — В понедельник должны появиться предварительные научные данные об источнике загрязнения на побережье Камчатки — об этом накануне заявил губернатор края Владимир Солодов. Пробы воды и песка — около 250 кг — были направлены в Москву для изучения в Росприроднадзоре и РАН.

— В Крыму недовольны новейшей историей — Вопрос школьного курса истории снова стал причиной политических споров в Крыму. Год назад из учебника для десятого класса были удалены данные о якобы массовом коллаборационизме крымских татар в годы Великой Отечественной войны.

— Дональд Трамп болеет за демократов — Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен воспользоваться болезнью своего оппонента — нынешнего хозяина Белого дома, республиканца Дональда Трампа,— чтобы обеспечить себе победу на выборах.

— У парламента Киргизии семейные проблемы — В Киргизии в воскресенье прошли парламентские выборы. Власть ставила на них цель сформировать новую парламентскую коалицию, на которую мог бы опереться президент. Но может случиться и так, что большинство объединится вокруг оппозиционеров.

— В хакерах узнали шпионов — Компании в сфере кибербезопасности обнаружили активность в России хакерской группировки XDSpy, которая провела как минимум четыре успешные атаки на государственный сектор и промышленные предприятия. Ранее аналогичную активность заметили и в Белоруссии.

— Инвесторы разделят мусор — Французская Veolia, запланировавшая расширение в России своего бизнеса по сортировке мусора, рассчитывает привлечь партнера для развития подконтрольной ей "Маг груп". Компания готова продать 49% своей дочерней структуры почти за 4 млрд руб.

— Углю нарисовали светлое будущее — Минэнерго готовится весьма оптимистично скорректировать оценки добычи угля в России до 2024 года. По мнению министерства, после 2021 года производство угля вновь начнет расти и в 2024 году превысит показатели 2019 года, достигнув 450 млн тонн.

— Российские фонды пошли на убыль — Российский рынок акций не смог противостоять уходу международных инвесторов от рисков. За минувшую неделю отток средств из российских фондов возобновился, а их общие потери с середины июня составили почти $0,5 млрд.

— Банки раздают QR-коды — Банк России отметил в сентябре более чем двукратный рост оплаты через систему быстрых платежей (СБП) по QR-кодам. Количество банков и компаний, подключивших этот сервис, увеличилось в 1,6 раза.

— Интерфейсом к конкурентам — Райффайзенбанк запускает новый сервис для корпоративных клиентов — мультибанковскую платформу. Это единый интерфейс, работающий на базе SAP, который будет объединять во внутренней системе управления все банки, с которыми компания работает.

— Компании разложат по коробочкам — ИК "Фридом Финанс" намерена привлечь корпоративных и институциональных клиентов. Для этого нанята команда из управляющей компании IQG. Во "Фридом Финанс" рассчитывают создать полноценный сервис, предлагая клиентам комплексное обслуживание — коробочное решение.

— "Горячее водоснабжение будет правильным не возобновлять до конца отопительного сезона" — Нехватка воды в Крыму может поставить под угрозу стабильность теплоснабжения и подачи горячей воды в некоторых районах полуострова. О том, будет ли тепло и электричество в Симферополе и как можно решить застарелые проблемы полуострова, "Ъ" рассказал гендиректор "КрымТЭЦ" Тарас Целый.

— С депозита на пенсию — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вступили в борьбу за среднесрочные накопления граждан, поскольку стандартные пенсионные продукты у россиян не слишком востребованы. Фонды предлагают клиентам квазипенсионные решения, имеющие признаки как депозитов, так и доверительного управления (ДУ).

— Субсидии в рыбном соусе — Крупный российский производитель рыбных консервов — ГК "Доброфлот" — предложил Минсельхозу субсидировать экспорт продукции глубокой переработки рыбы. Компания хочет, чтобы экспортерам компенсировали 25 руб. за каждый килограмм филе и фарша, а также 2 руб. за банку консервов.

— Машинам не развернуться в бюджете — Власти номинально увеличивают господдержку спроса на автомобили в 2021 году — в бюджете на нее заложено почти 15 млрд руб. против 12,5 млрд на этот год. Однако фактически в течение 2020 года благодаря дополнительным решениям правительства на льготные автокредиты и лизинг было выделено 33 млрд руб.

— Правообладатели вышли на поставщика — Российский союз правообладателей (РСП), собирающий отчисления за импорт электроники и носителей информации, предъявил в суде крупнейшие за время пандемии претензии на 87 млн руб. к IT-дистрибутору "Ресурс-медиа", поставляющему в Россию в том числе технику Samsung и LG.

— РФПИ собирает тарелки — Вызванный пандемией COVID-19 кризис вынудил французскую Arc — производителя посуды под брендом Luminarc — реструктуризировать бизнес в России. Компания отказывается от прямого владения местным заводом, который продолжит работать по лицензионному договору.

— Отечественных производителей встраивают в 5G — Консорциум структур АФК "Система", "Ростеха" и "Ростелекома" предложил обязать операторов связи строить сети на оборудовании с открытым интерфейсом. Потенциально это позволит отойти от привязки сетей каждого оператора к конкретному поставщику, среди которых сейчас иностранные Huawei, Ericsson и Nokia, и постепенно встраивать в них отечественное оборудование по мере его появления на рынке.

— "Задача в том, чтобы увеличить процент российского оборудования" — Зачем нужна стратегия развития российского телеком-оборудования, "Ъ" рассказала гендиректор АНО "Телекоммуникационные технологии" Гульнара Хасьянова.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Volvo хочет продавать кредиты на выбросы СО2, как это делает Tesla — Шведский автопроизводитель Volvo Cars продал так много гибридных моделей в Европе, что готов предложить углеродные квоты конкурентам, которые пока не успели подготовиться к ужесточению со следующего года устанавливаемых Европейской комиссией норм по уровню выбросов СО2.

— Президент США Дональд Трамп обещает скоро выздороветь от COVID-19 — Заразившийся коронавирусом президент США "идет на поправку". Об этом 4 октября в эфире телеканала Fox News заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. По его словам, состояние Трампа "невероятно улучшилось" по сравнению с предыдущим днем.

— Посещаемость торговых центров в Москве опять начала падать — Московский рынок непродовольственной торговли активно восстанавливался после снятия всех ограничительных мер в течение всего лета. Это следует из данных консалтинговой компании Watcom, которая ежедневно проверяет загруженность около 1000 торговых объектов по всей России.

— В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина — Столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции, говорит близкий к мэрии собеседник "Ведомостей".

— Эксперты прогнозируют семь губернаторских отставок — Семь губернаторов могут быть отставлены осенью и весной, говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг". В красной зоне рейтинга оказались Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан), Владимир Сипягин (Владимирская область).

— Азербайджанские и армянские силы обменялись ракетными ударами по крупным городам — Реактивная артиллерия армянских сил нанесла 4 октября удар по второму по количеству населения (более 330 000 человек) азербайджанскому городу Гянджа.

— Минфину не хватит внутренних ресурсов для наращивания госдолга — Емкости внутреннего рынка может не хватить на амбициозные планы правительства увеличить объем заимствований до 5,4 трлн руб. к концу года, подсчитали аналитики АКРА. За первые девять месяцев Минфин привлек на аукционах ОФЗ лишь 52% от плана – 2,8 трлн руб.

— На рынке ипотеки надулся пузырь — В России сформировалось идеальное сочетание факторов для ипотечного кризиса: падение реальных располагаемых доходов населения, растущие объемы выдачи ипотеки и рост цен на недвижимость, предупреждают эксперты.

— Руководители предприятий растеряли оптимизм — Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился до 48,9 пункта с 51,1 пункта в августе, оказавшись ниже критической отметки в 50 пунктов, показало исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение.

— "Почта банк" придет в каждый дом — Во всех представительствах "Почта банка", включая небольшие города и поселки, стал доступен сервис доставки финансовых услуг, сообщают в банке.

— В реестр отечественного ПО включен продукт, основанный на иностранной разработке — Экспертный совет при Минцифре принял решение вернуть офисный пакет AlterOffice разработчика "Алми партнер" в реестр российского программного обеспечения, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к ведомству, и председатель совета директоров компании Михаил Лебедев.

— В Москве в этом году не открылось ни одной гостиницы — За восемь месяцев 2020 г. в Москве не открылось ни одной качественной гостиницы, согласно исследованию консалтинговой компании Cushman & Wakefield. Под такими объектами они понимают 3–5-звездочные отели, хостелы и апартаменты исследование в расчет не берет.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Начнем с закона о правительстве — Официальными представителями президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания назначены сопредседатели Рабочей группы по поправкам в Конституцию: председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

— Кто отравил Камчатку?— В воскресенье в Москву рейсом "Аэрофлота" из Петропавловска-Камчатского доставили особый груз. 250 килограммов проб воды, песка и микроорганизмов, взятых из глубин акватории Авачинского залива и с полосы пляжей, передадут на анализ ведущим российским специалистам по химии, биологии и токсикологии.

— Уводят в никуда — Суровый приговор выслушали житель Ханты-Мансийского автономного округа Илья Толмачев и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Синельникова. На скамье подсудимых эти двое сидели рядом, а отбывать срок им придется в разных местах.

— Улицы без "черных кошек" — О том, как работают современные муровцы, с чем им приходится сталкиваться в нынешнее непростое время, "Российской газете" накануне своего профессионального праздника рассказал начальник Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве генерал-майор полиции Сергей Кузьмин.

— Разойтись миром — Россияне получили возможность решать семейные конфликты мирным способом: с помощью нотариуса и медиатора. Медиатор — специальный посредник, позволяющий проводить мирные переговоры даже в самых жарких ситуациях.

— Дать команду — На встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиром Мау президент Владимир Путин обсудил подготовку чиновников и подчеркнул важность практики работы в регионах, "на земле".

— Жилое и дума — Финансирование села будет не меньше уровня 2020 года за счет средств, заложенных сразу в нескольких госпрограммах, сообщили в Минфине. Так, в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы на мероприятия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено 30,9 млрд рублей, 31,5 млрд рублей, 31,5 млрд рублей соответственно.

— Рука мастера — России крайне необходимы современные рабочие кадры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральный проект "Молодые профессионалы", в рамках которого идет модернизация системы среднего профессионального образования, в следующие три года получит 22 миллиарда рублей.

— Путевка с возвратом — 15 октября и продлится до 5 декабря — если оплатить в этот период картой "Мир" пакетный тур или проживание в гостинице, бюджет вернет туристу на ту же карту часть расходов. Но отправиться в поездку, приобретенную на условиях программы, можно до 10 января 2021 года включительно.

— Вино потекло во все стороны — Российское вино распробовали за рубежом, и не только в странах СНГ, но и Китае и Израиле. Виноделие имеет все возможности стать одной из ключевых отраслей в российском АПК, заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на пятом фестивале WineFest 2020, проходящем в Балаклаве.

— Квартиру не украдут — Министерство юстиции РФ разработало проект поправок в УПК, прописывающий процедуру охраны жилья заключенных. Нередко бывает, что квартира осужденного остается без присмотра и, пока он сидит, с ней может случиться всякое.

— "Для своих" и не только — В Москве в штаб-квартире Российского военно-исторического общества открылась первая специализированная библиотека для ученых и исследователей в области военной истории.

— Свободного места — целый вагон — Плацкарты с длинными полками и свободным внутренним пространством выйдут на линии во второй половине 2021 года, пообещали в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

— "Ярс" почти не виден — На масштабных командно-штабных учениях РВСН, которые сейчас проходят в Иркутской области, ракетчики местной дивизии для прикрытия вышедших на боевое патрулирование мобильных ядерных комплексов "Ярс" использовали машину дистанционного разминирования "Листва".

— Не ТЭК много — Минэнерго ожидает, что в 2020 году в России будет добыто всего 507 млн тонн нефти — на 53 млн тонн меньше изначальных планов. Это следует из предложенных ведомством изменений в программу "Развитие энергетики".

— Я хочу и могу помогать — Глава Международного фонда Шодиева, выпускник МГИМО, японист и один из самых успешных бизнесменов на постсоветском пространстве Фаттах Шодиев известен масштабной благотворительной деятельностью, в том числе многочисленными проектами по развитию российско-японских связей.

— Море Коптевых — Популярный в народе Коптевский рынок закрыт до решения суда из-за множественных нарушений масочного режима и других санитарных правил. Правда, до сих пор не все покупатели об этом знают.

— Альбион закрывают постепенно — В Великобритании около четверти жителей страны вынуждены мириться с серьезными ужесточениями мер безопасности. В ближайшие дни решение о локдауне могут принять и власти Лондона.

— Локдаун по кварталам — Крупнейший мегаполис США — Нью-Йорк — готовится к очередному введению ограничений, начиная с этого вторника. Согласно информации издания The New York Post, "локдаун 2.0" может быть введен в тех районах города, где уровень заболеваемости COVID-19 в несколько раз превышает общенациональные показатели.

— Мадрид на осадном положении — Власти Испании закрыли для въезда и выезда Мадрид и еще девять муниципалитетов столичного региона. Ограничительные меры, введенные из-за второй волны коронавируса, начали действовать в пятницу в 22.00 по местному времени. Предполагается, что изоляция продлится две недели.

— COVID вмешался в выборы — Новость о заболевании Дональда Трампа коронавирусом в ночь на пятницу буквально потрясла Америку. Сторонники главы Белого дома в смятении, ведь до выборов президента страны 3 ноября остался всего месяц и теперь его кампания заморожена в самый решающий момент.

— В Киргизии выбрали парламент — В воскресенье в Киргизии прошли выборы очередного созыва в парламент. Эта, на первый взгляд, обыденная для Киргизии кампания оказалась особенной во многих отношениях. За депутатские мандаты на ближайшие пять лет боролись 16 партий, включая те, что уже были представлены в предыдущих созывах.

— Старость за свой счет — В среднесрочной перспективе правительство Украины может отказаться от обязательств перед пенсионерами. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль. "Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Для того чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги.

— Города под огнем — В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) продолжаются военные действия, а заявления участников конфликта в адрес друг друга принимают все более агрессивный тон. В Баку пообещали уничтожать военные цели как в НКР, так и в Армении, если оттуда будут обстреливать азербайджанскую территорию.

— В галстуках и масках — Главы государств, приветствующие друг друга локтями вместо рукопожатий, маски как обязательный элемент протокола — в таких неординарных условиях 1-2 октября в Брюсселе прошел специальный саммит, посвященный внешней политике.

— В Москве отметили день рождения Махатмы Ганди — В Москве 2 октября посол Индии в России Бала Венкатеш Варма провел торжественные церемонии, посвященные дню рождения индийского гуманиста и политика Махатмы Ганди.

— Сигнал ложной тревоги — Функция мониторинга сердца в Apple Watch приводит к ненужным посещениям врача. Только у 10% людей, которые обратились к докторам в клинике Майо по совету умных часов из-за проблем с пульсом, обнаружили сердечные заболевания.

— Граждан узнают по ладони — Amazon представила новую технологию — распознавание ладони. В компании уверены, что новая технология выйдет за пределы розничной сети в будущем и будет использоваться для идентификации личности в офисных зданиях, банках и на стадионах.

— В складчину с властью — Бюджеты практически всех регионов так или иначе столкнулись с проблемами из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Помогают федеральные вливания. Но есть еще один источник денег на региональные нужды — частные инвесторы.

— Преданы земле — В Севастополе состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 155 французских солдат, погибших в годы Крымской войны. Останки солдат французского экспедиционного корпуса, участвовавшего в осаде Севастополя в 1853-1855 годах были обнаружены в 2013 году при проведении строительных работ на месте закладки многоквартирного дома на улице Правды.

— Долг прокурору ясен — После вмешательства Генпрокуратуры, отреагировавшей на публикацию "Российской газеты", удачно завершилась резонансная история в Самарской области. Там, напомним, усыновившей сирот семье достался и ипотечный кредит, который перед своей смертью успела взять изрядно выпивавшая мать этих детей.

— Роналд, мы дома! — В следующем году в Москве начнется строительство бесплатной гостиницы для больных детей, чтобы они могли останавливаться там вместе с родителями между этапами лечения. Землю под этот проект выделили столичные власти, а реализуют его за счет благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда".

— Коронный прием — Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, хотя количество госпитализированных пациентов продолжает расти. Так оценил вчера обстановку в городе мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

— Зависит от каждого — Октябрь в Калининградской области пройдет под знаком новых ограничительных мер. Пока они весьма лояльны. Предприятия общепита, обеспечившие социальную дистанцию, смогут продолжить работу. Но за одним столом должны сидеть не более четырех человек, расстояние между столами — не менее двух метров.

— Не хочу быть заменой гугла — Человеку нравится быть там, где он успешен. Учитель ходит на работу, чтобы переживать. Наша профессия — это не спринт, иногда надо поберечь силы… Автор — Илья Демаков, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017", преподаватель истории, заместитель директора Лицея МГИМО.

— Цифрой и словом — В школе №1 села Борское Самарской области, как в крутом технопарке с суперначинкой-оборудованием: современные ноутбуки, анатомические кресла для работы за компьютером, интерактивная доска, на которой можно писать специальным маркером, а исправить ошибку нажатием одной кнопки на экране.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— По проступкам узнают: Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП — Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности. В том числе — от наказания граждан за отказ от вакцинации. Об этом "Известиям" рассказали источники в министерстве, знакомые с разработкой документа.

— Бездоходная ситуация: телеком-рынок ждет консолидация и рост тарифов — На телеком-рынке грядет усиление монополизации. Этому способствует потеря многими компаниями дохода из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Из-за недополучения средств в ближайшие три года с рынка могут уйти небольшие провайдеры фиксированного доступа в интернет.

— Окно роста: вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы — В воскресенье, 4 октября, в стране был зафиксирован максимальный прирост заболевших COVID-19 за последние месяцы — 10 499 человек. Последний раз 10-тысячная отметка по количеству выявленных случаев превышалась 15 мая: тогда страна уже сидела на всеобщей самоизоляции.

— Без лица: филиалам иностранных компаний разрешат получать лицензии в РФ — Филиалы зарубежных компаний — фармацевтических, медицинских, образовательных и так далее — планируется допустить к получению лицензий наравне с российским бизнесом. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития (есть у "Известий").

— Первые, новые, свои: какую из российских вакцин от COVID-19 выбрать — Три российские вакцины, каждая из которых провоцирует выработку защитных антител своим способом, готовятся к выходу на рынок. Один из препаратов использует в качестве средства борьбы с патогеном аденовирус, другой состоит из синтетических пептидов и частиц алюминия, а третий содержит целый SARS-CoV-2, лишенный инфекционных свойств.

— Недельное минирование: за семь дней Армения и Азербайджан не пришли к переговорам — Прошла неделя с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе, но эскалация конфликта не сбавляет обороты. Скорее наоборот: 4 октября Армения и Азербайджан обменялись ракетными ударами по мирным районам Степанакерта и Гянджи. В обоих городах есть погибшие, а число раненых превышает 50 человек.

— Где деньги были: 70 тыс. медиков отстояли ковидные выплаты в прокуратуре — За весь период эпидемии почти 70 тыс. медиков пришлось через Генпрокуратуру добиваться выплаты надбавок за работу в условиях распространения COVID-19, сообщили "Известиям" в ведомстве. В итоге врачам выплатили 1 млрд 731 млн рублей — только в августе–сентябре были восстановлены права 9751 сотрудника медучреждений.

— Условности договора: ректора Второго меда заподозрили в махинациях с госзаказом — Законность проведения ряда тендеров РНИМУ им. Н.И. Пирогова может оказаться под вопросом: правоохранительные органы увидели в них признаки аффилированности. Об этом рассказал "Известиям" знакомый с ситуацией источник. По его данным, университет заключал контракты с дистрибьюторами компании "Евроген", соучредителем которой оказался ректор вуза Сергей Лукьянов.

— Спамный инстинкт: граждан хотят избавить от рекламы через платежки ЖКУ — Россиян хотят избавить от навязчивой рекламы, распространяемой в платежках ЖКУ, — управляющим компаниям предлагают под угрозой штрафов запретить это делать. С такой инициативой в Минстрой обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев (есть у "Известий"). Его поддерживают в Общественной палате РФ, "Деловой России" и Институте развития правового общества.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Генерала Ткачева перебрасывают на военных — Кандидатуру генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Ткачева рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки. Во главе управления "К" он курировал дела Алексея Улюкаева и Зиявудина Магомедова.

— "Роскосмос" переходит на самофинансирование — Госкорпорация "Роскосмос" получила право не возвращать в 2021 году в бюджет 4,7 млрд руб., которые она должна заработать на отправке космонавтов к МКС.

— Повалихинский повальный протест — Как уборщица поселковой администрации Марина Удгодская победила на выборах главы поселения в Костромской области и что она собирается делать дальше —в репортаже РБК из повалихино.

— В Степанакерт пришел военный коммунизм — В воскресенье Степанакерт снова подвергся массированному обстрелу. Армия Карабаха нанесла ракетный удар по городу Гянджа. Военный конфликт длится уже больше недели.

— Брюссель и Минск обменялись санкционными списками — В ЕС приняли санкции против Белоруссии — спустя более чем месяц после президентских выборов. Рестрикции являются символическими и не принудят Минск к компромиссу с оппозицией, утверждают эксперты.

— Гатчина принимает мусорную эстафету — Претендент на статус единого оператора Петербурга и Ленобласти решил построить около Гатчины технопарк за 5 млрд руб. по переработке до 40% всех отходов двух регионов. Местные жители выступали против полигона на этой территории.

— Уралвагонзавод получил двойную бронь — Уралвагонзавод может отложить возврат кредита ВТБ под госгарантии до 2029 года. Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что благодаря закрытому указу президента банки пойдут на "посильную" реструктуризацию долгов ОПК.