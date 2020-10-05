МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Количество сделок на первичном рынке элитного жилья в Москве за три квартала 2020 года сократилось из-за пандемии коронавируса на 40% — до чуть более 480 штук, рассказали РИА Недвижимость в компании Kalinka Group.

"Несмотря на достаточно высокий уровень активности покупателей на элитном рынке, месяцы "пандемии" значительно повлияли на спрос", — отметили в компании.

При этом, по данным аналитиков, средний бюджет сделок за 9 месяцев практически не изменился и составляет порядка 92 миллиона рублей — 55 миллионов рублей в сегменте premium и 200 миллионов рублей в сегменте elite&deluxe.

По итогам 2020 года в Kalinka Group ждут снижения спроса на элитные новостройки в столице на 15-20% в сравнении с 2019 годом.

"Несмотря на достаточно высокий уровень активности покупателей и девелоперов в сегменте элитной недвижимости, все же старт 30% проектов, ранее заявленных к старту в 2020 году, будет перенесен на первый-второй кварталы 2021 года. Девелоперы пристально сейчас мониторят спрос и выстраивают стратегию реализации своих проектов исходя из краткосрочных прогнозов", — пояснил директор департамента аналитики и консалтинга компании Александр Шибаев.