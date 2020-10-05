НОВОСИБИРСК, 5 окт — ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскритиковал медленную, на фоне техногенных аварий, модернизацию отслуживших свой ресурс производственных фондов в Сибири.

Он выступил в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. Одной из главных тем совещания стали меры по обеспечению экологической безопасности в Сибири.

"Одной из острых экологических проблем в округе являются техногенные аварии. Значительная часть производственных фондов давно выработала свой ресурс", — сказал Патрушев.

"При этом их техническая модернизация не осуществляется или ведется низкими темпами, недостаточными для обеспечения промышленной безопасности", — констатировал Патрушев.

Наиболее громкой экологической аварией не просто нынешнего года, а и нескольких последних лет, стало ЧП в Норильске. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Оно попало на почву, а также в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Еще одной большой экологической "болевой точкой" Сибири в последнее время стало Усолье-Сибирское в Иркутской области, где многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.