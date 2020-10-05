МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп не рассказал о первом положительном результате теста на новую коронавирусную инфекцию, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В прошлый четверг в эфире американского телеканала Fox News Трамп заявил о том, что проходит проверку на COVID-19 после того, как заболела советница президента Хоуп Хикс.

Издание поясняет, что Трамп получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус еще до выхода в эфир телеканала.

Как следует из правил для сотрудников Белого дома, второй, более точный анализ на коронавирус делается при выявлении заражения экспресс-тестом.

Президент США не стал раскрывать информацию о первой проверке и сообщил в эфире только то, что коронавирус обнаружили у Хикс.

Также, ссылается на источники издание, Трамп попросил одного из своих советников не разглашать результаты теста.

"Не говори никому", — сказал тогда Трамп.

Напомним, что президент США сообщил о своем заражении CPVOD-19 только в ночь на пятницу по местному времени.

В пятницу он был госпитализирован.