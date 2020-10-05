МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 10 888 до 1 225 889, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 888 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 861 (26,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 225 889 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано за минувшие сутки в Москве — 3537, Санкт-Петербурге — 407, Подмосковье — 339, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 3537, 2. Санкт-Петербург 407,3. Московская область 339", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Марий Эл — 25, Чечне — семь, Чукотском автономном округе — один. Прирост коронавируса за сутки не зафиксирован в Ненецком автономном округе.

За сутки в России выписан после коронавируса 3 181 человек, за все время выздоровели 982 324 человека.

За сутки в России умерли 117 человек с коронавирусом, за все время скончались 21 475 человек.