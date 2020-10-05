МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" оценивает общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего ранее в Норильске, в 21,4 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Норникель" сообщает, что компания НТЭК, которой принадлежит ТЭЦ-3, представило в арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора, предъявленного для возмещения ущерба окружающей среде в размере 147,8 миллиарда рублей.

"По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 миллиарда рублей", — также говорится в сообщении.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.