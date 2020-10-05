МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. У работодателя нет каких-либо правовых оснований требовать у работника сдавать тест на коронавирус. Также сотрудники не обязаны предоставлять справку об отрицательном результате такого теста, следует из ответа Минтруда, размещенного в Telegram-канале депутата Госдумы Николая Николаева.

Как следует из письма министерства за подписью замминистра Ольги Баталиной, работодатель имеет права запрашивать только ту информацию о состоянии здоровья работника, которая касается возможности выполнения им трудовой функции.

"Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется", — говорится в документе.

Также отмечается, что с целью определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель обязан иметь данные о состоянии здоровья сотрудников, которые заняты на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, а также тех, кто связан по своей деятельности с движением транспорта, работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений.