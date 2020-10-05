МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Минобрнауки России каждый день отслеживают эпидемиологическую ситуацию в регионах. В данный момент вопрос о переводе вузов на дистанционный режим работы не значится в поветске дня, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из регионов. Вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения пока не стоит", — сказал министр.

Он также отметил, что "ситуация динамична, и все зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе".