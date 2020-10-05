МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Около 10% населения планеты уже перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом пишет Mirror со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

При этом 90% населения все еще находятся в зоне риска. "Впереди сложный период. Эпидемия по-прежнему распространяется", — сказал представитель ВОЗ.

По мнению Райана, до того момента, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, в мире могут скончаться до 2 млн человек.