МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев стоянки в немецком порту Мукран — логистической базе "Северного потока 2" — направился в Калининград, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Трубоукладчик несколько отдалился от Мукрана 2 октября и опять встал на якорь. Теперь же "Черский" снова пришёл в движение и взял курс на Калининград, куда он должен прийти 7 октября.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования.

На прошлой неделе Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе страны. Однако датский участок газопровода пока не достроен.